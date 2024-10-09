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Цепочки поставок рассыплются на звенья
09.10.2024

Цепочки поставок рассыплются на звенья

    • В ближайшем будущем глобальные цепочки будут фрагментироваться, в результате чего грузоотправители придется отдавать приоритет прямым заходам в порт, а не скорости сервиса, цитирует The Loadstar выступление CEO MSC Сорена Тофта на ежегодной конференции, которую проводит Международная ассоциация портов в Гамбурге.

    Его убежденность в том, что цепочки поставок претерпевают кардинальные изменения, отражает недавно обнародованная маршрутная сеть, которая будет действовать с 2025 года.

    По словам С.Тофта, цепочки поставок больше не сосредоточены вокруг нескольких стран и не зависят от одного-двух рынков. Они становятся более рассредоточенными, что требует от маршрутной сети более широкого охвата портов.

    «Мы приняли решение и идем в одиночку, поскольку у нас есть флот и он дает нам гибкость, чтобы реагировать на вызовы в мире, – сказал CEO MSC. – Я не знаю, какое событие может оказаться следующим «черным лебедем», но я хочу быть к нему готов».

    «Наши сервисы MSC на трейде Азия – Северная Европа охватывают 12 портов в Азии, а у нашего ближайшего конкурента – девять. В Европе мы будем заходить в 13 портов, а наши конкуренты – в семь», – рассказал С.Тофт.

    В общей сложности MSC собирается обеспечить 1900 комбинаций прямых заходов в порты, поскольку в компании считают, что клиентам нужна уверенность в прямых заходах. Именно исходя из стратегии рассредоточения цепочек поставок компания делает инвестиции в порты и терминалы.

    «Порты позволяют нам обеспечить операционную устойчивость — мы инвестируем в них не для того, чтобы выжать какую-то прибыль, – пояснил С.Тофт. – Мне нравится думать о них, как о пит-стопах в гонках «Формула-1». Если мы можем выйти из портов на два часа быстрее, это повышает эффективность всей сети».

    Между тем, сделка MSC по приобретению 49% акций контейнерного терминала HHLA в порту Гамбург на прошлой неделе получила одобрение антимонопольных органов ЕС. «Теперь необходимо одобрение Украины, поскольку у HHLA есть терминал в Одессе», – пишет издание.

    «Мы нацелены на развитие порта и расширение HHLA. В этом году мы уже добавили заходы в порт Гамбург несколько основных судов из Азии, и наши объемы в порту уже показывают двузначный рост», – сказал С.Тофт.

    Фото: MSC


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