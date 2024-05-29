Глобальные контейнерные линии возвращаются в украинские порты

Немецкая контейнерная линия Hapag-Lloyd с конца этой недели начинает предлагать перевозки на/из украинских портов, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

Для этого Hapag-Lloyd будет брать слоты на сервисе между Румынией и Украиной, которым оперирует украинская транспортно-логистическая компания Iteris Feeders, базирующаяся в Одессе.

«По данным украинских СМИ, с июня фидерный сервис Турция – Украина запустит MSC», – пишет издание, уточняя, что сам перевозчик эту информацию еще не подтвердил.

Напомним, в 2023 году Maersk вновь запустил сервис по доставке контейнеров баржами из Констанцы в Рени. Сервис работает по двум маршрутам – через канал Констанца / Дунай и Черное море. Время транзита составляет примерно полтора дня. По данным Informall BG, баржи Maersk на реке Дунай могут перевозить до 3 тыс. TEU в месяц.

Фото: Maritime Executive / USPA