Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2024
14.10.2024

Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.04.2024
    Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь 2024
    По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    12.04.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15, 2024
    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск снизились. По […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    29.05.2024
    Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводкой более 6,5 тыс. судов
    В период ледовой навигации 2023-2024 года
    20232024Ледоколыледокольная проводка
    0
    12.02.2024
    100 отмененных рейсов, с 7 по 11 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 7 недели по 11 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    13.03.2024
    Новая турецкая линия запустила сервис на Россию
    Новая турецкая контейнерная линия – ULD Shipping – запустила фидерный сервис на порт Новороссийск, […]
    Контейнерная линияНовороссийскРоссияСервис
    0
    22.07.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2024
    На 29 неделе 2024 года почти на всех исследуемых трейдах наблюдалось повышение ставок. Так, […]
    Только для подписчиков
    2024контейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.10.2024 Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2024
    14.10.2024 ГК «Дело» и Strategy Partners прогнозируют рост контейнерного рынка на 3,2%
    14.10.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2024
    11.10.2024 Maersk предупреждает о новых сбоях в глобальных цепочках поставок
    10.10.2024 Запущен жд сервис из Чэнду в Москву через Монголию
    09.10.2024 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    09.10.2024 В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    04.10.2024 Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •