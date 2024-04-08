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Arkas заказал четыре контейнеровоза
08.04.2024

Arkas заказал четыре контейнеровоза

    • Турецкая контейнерная линия Arkas заказала строительство четырех контейнеровозов суммарной стоимостью 240 млн долларов, сообщает Splash.

    Суда вместимостью 4,3 тыс. TEU каждое будут построены на китайской верфи Guangzhou Wenchong Shipyard. Сдача их в эксплуатацию планируется во второй половине 2028 года. «Это еще раз подтверждает тот факт, что китайские верфи полностью загружены», – поясняет издание.

    Контейнеровозы будут задействованы на перевозках в США и Африку.

    В последний раз турецкий перевозчик заказывал новые контейнеровозы в 2018 году.

    С учетом нового заказа провозные мощности Arkas превысят 100 тыс. TEU

    По данным Alphaliner, флот Arkas в настоящее время насчитывает 36 контейнеровозов. Перевозчик занимает 30 место в рейтинге крупнейших контейнерных линий.

    Фото: Arkas


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