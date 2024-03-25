Турецкий Марпорт готовится принимать одновременно два мегаконтейнеровоза

Крупнейший частный контейнерный порт Турции Марпорт в портовом комплексе Амбарлы инвестировал 200 млн долларов в проект расширения причальных сооружений, реализация которого в будущем позволит порту принимать и обрабатывать одновременно два мегаконтейнеровоза, сообщает пресс-служба Arkas Holding.

В рамках проекта приобретено четыре причальных контейнерных перегружателей STS, каждый из которых способен обрабатывать до 25 рядов контейнеров – они обошлись в 60 млн долларов. С учетом нового оборудования общее количество кранов STS в порту составляет сейчас 14 единиц. Современное оборудование позволит повысить эффективность работы порта, отметили в Arkas.

В рамках проекта модернизации Марпорт в 2022 году увеличил длину причальной стенки до 480 метров путем удлинения существующего причала. В настоящее время одновременно с дноуглубительными работами идет строительство причала №6 для обработки мегаконтейнеровозов. После реализации проекта, который планируется завершить в 2024 году, порт сможет принимать одновременно более одного мегаконтейнеровоза.

Марпорт был основан в 2001 году в партнерстве Arkas Holding и TIL (Terminal Investment Limited).

Фото: Arkas Holding