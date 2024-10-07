Цены на новострои бьют рекорды

В 2024 году средняя цена новостроя достигла 90 млн долларов, что на 30% выше ценового рекорда, установленного в 2022 году, и на 80% выше средней цены за последние 10 лет, которая составляет 50 млн долларов, сообщает Splash со ссылкой на данные Clarksons Research.

Рост цен на новые суда в Clarksons Research объясняют внедрением «зеленых» технологий. Кроме того, судовладельцы стали заказывать более крупные суда, что также ведет к удорожанию. Например, средняя валовая вместимость заказанного в этом году судна составляет 54 тыс. регистровых тонн, что на 40% выше среднего показателя за последние 10 лет. В этом году в портфеле заказов почти 50% приходится на более дорогие суда – газовозы, контейнеровозы и круизные лайнеры, тогда как в последнее десятилетие их доля составляла в среднем всего 28%.

В этом году отмечается устойчивый рост заказов на новые суда в большинстве сегментов. Объем законтрактованного тоннажа за 9 месяцев этого года достиг 93,6 млн брутто-тонн, что превышает итоговые показатели 2022 и 2023 года. В Clarksons прогнозируют, что по итогам 2024 года будет заказано судов суммарным водоизмещением более 100 млн брутто-тонн. «Это высокий показатель, но он отстает от рекордных 172 млн брутто-тонн, законтрактованных в 2007 году», – резюмируют в Clarksons.

Фото: CSSC