Контейнеровоз Yang Ming снес краны в турецком порту (видео)

16 марта в турецком порту Коджаэли контейнеровоз «YM Witness» при выполнении швартовых операций столкнулся с кранами, опрокинув их, сообщает агентство Maritime Executive. В первоначальных сообщениях турецких СМИ говорилось, что во время инцидента никто не пострадал. Однако позже стало известно об одном пострадавшем – операторе одного из причальных контейнерных перегружателей (STS).

Контейнеровоз «YM Witness» водоизмещением 145 тыс. тонн построен в 2015 году, длина судна составляет 368 метров, вместимость – 14 тыс. TEU.

Видео: Halit Yilmaz

Фото: İHA