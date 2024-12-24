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Следственный комитет, оператор и СМИ о крушении судна «Ursa Major»
24.12.2024

Следственный комитет, оператор и СМИ о крушении судна «Ursa Major»

    • По факту крушения в Средиземном море российского сухогруза «Ursa Major» Калининградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей).

    «По предварительным данным, днем 23 декабря 2024 года в акватории Средиземного моря на судне под флагом Российской Федерации произошел инцидент, приведший к последующему его затоплению. Экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке и сообщил о произошедшем спасательным службам. В настоящее время устанавливается судьба двоих членов экипажа, находящихся в эпицентре произошедшего», – говорится в сообщении.

    «Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

    По информации The Maritime Executive, около 12-30 по местному времени в машинном отделении «Ursa Major» произошел взрыв. Сухогруз в этот момент следовал в восточном направлении в проливе Гибралтар. Издание сообщает, что на помощь терпящему бедствие судну пришли корабль ВМФ Испании, испанское спасательное судно и российский сухогруз «Спарта».

    Оператором обоих российских судов является «Оборонлогистика». В апреле этого года «Оборонлогистика» сообщала о передислокации «Ursa Major» из Черного моря на Балтику для постановки его летом на линию Санкт-Петербург – Калининград. Весной судно проходило докование в рамках очередного освидетельствования, планировался ремонт силовой установки, главного двигателя, вспомогательных механизмов, валовой линии, винторулевого комплекса, кранового оборудования и корпуса.

    20 декабря «Оборонлогистика» сообщила, что «Ursa Major» отправился в очередной рейс на Дальний Восток с проектным грузом – портовыми кранами весом 380 тонн каждый для расширения терминала во Владивостоке и 45-тонными люковыми крышками для строительства новых ледоколов.

    Фото: «Оборонлогистика»


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