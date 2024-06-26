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Танкер «Совкомфлота» спас моряков с потерпевшего бедствие судна в Аденском заливе
26.06.2024

Танкер «Совкомфлота» спас моряков с потерпевшего бедствие судна в Аденском заливе

    • Танкер «Совкомфлота» спас моряков с потерпевшего бедствие судна в Аденском заливеЭкипаж танкера «Совкомфлота» спас 19 моряков в Аденском заливе. Как сообщили SeaNews в компании, 23 июня в 13:12 по местному времени танкер «Совкомфлота» «НС Африка», следуя в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от порта Ништун (восточное побережье Йемена), получил сигнал от терпящего бедствие танкера «Lavant».

    Экипаж «НС Африка» оперативно отреагировал на полученный сигнал и изменил курс, направившись в район бедствия. Моряки тонущего судна были вынуждены покинуть его и находились на спасательном плоте в открытом море.

    В 14:10 по местному времени экипаж «НС Африка» во главе с капитаном Константином Пронченком осуществил операцию по спасению 19 моряков, среди которых оказались граждане Индии, Мьянмы, Бангладеш и Индонезии. Все они были подняты на борт, размещены и снабжены питьевой водой и питанием. Пропавших без вести и пострадавших нет.

    По завершении спасательной операции танкер проследовал в направлении Суэцкого канала, продолжив выполнение рейсового задания. Спасенных моряков планируется высадить в порту Суэц 29 июня.

    Фото: «Совкомфлот»


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