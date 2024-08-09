Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Яхта села на мель в Финском заливе
09.08.2024

Яхта села на мель в Финском заливе

    • В Финском заливе возле Кронштадта села на мель парусная яхта, сообщили SeaNews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

    Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте сегодня около 12 часов дня. Судно шло из-за границы.

    В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает.

    В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Фото: kronfort.com


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.07.2024
    Происшествие на Неве
    В минувшие выходные в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте […]
    Зимняя канавкаНавалПассажирские перевозкиПроисшествия
    0
    18.03.2024
    Контейнеровоз Yang Ming снес краны в турецком порту (видео)
    16 марта в турецком порту Коджаэли контейнеровоз «YM Witness» при выполнении швартовых операций столкнулся с кранами, […]
    Yang MingПроисшествияТурция
    0
    15.02.2024
    Содержание конфискованной российской яхты обходится в 600 тыс. долларов в месяц
    Властям США
    конфискацияолигархиРоссиясодержание
    0
    26.06.2024
    Танкер «Совкомфлота» спас моряков с потерпевшего бедствие судна в Аденском заливе
    Экипаж танкера «Совкомфлота» спас 19 моряков в Аденском заливе. Как сообщили SeaNews в компании, […]
    ПроисшествияСовкомфлотСпасательная операция
    0
    28.05.2024
    Потери судов на самом низком уровне
    За 2023 год мировой флот потерял 26 судов, что на 31% меньше, чем в […]
    2023гибель судовполомкаПроисшествия
    0
    12.04.2024
    В Финском заливе завершен период ледокольных проводок
    Ледоколы ФГУП «Росморпорт» завершили ледокольные проводки судов в акваториях морских портов Большой порт Санкт-Петербург, […]
    Ледоколыледокольная проводкаРосморпортФинский залив
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.08.2024 «РЖД Логистика» начала доставлять свинину «Мираторга» в Центральный Китай
    09.08.2024 Увеличение длины железнодорожного фронта на ПКТ
    09.08.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2024
    09.08.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2024 снизился на 12,7%
    08.08.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2024 в деталях
    08.08.2024 Maersk существенно сократил свою долю на глобальном рынке контейнерных перевозок
    Госрегулирование Показать всё
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    07.08.2024 В новый нацпроект «Единая транспортная система» войдут 9 федеральных проектов
    01.08.2024 Новый начальник в СЗТУ
    01.08.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд
    31.07.2024 Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •