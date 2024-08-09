Яхта села на мель в Финском заливе

В Финском заливе возле Кронштадта села на мель парусная яхта, сообщили SeaNews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте сегодня около 12 часов дня. Судно шло из-за границы.

В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: kronfort.com