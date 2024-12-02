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Атомный ледокол «Якутия» вышел на ходовые испытания
02.12.2024

Атомный ледокол «Якутия» вышел на ходовые испытания

    • Универсальный атомный ледокол «Якутия» вышел на ходовые испытания в Финский залив, сообщается в телеграм-канале «Атомфлота».

    Планируется, что на протяжении двух недель будут проверены все ключевые системы и механизмы третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220.

    Напомним, ледокол «Якутия» был заложен на «Балтийском заводе» в мае 2020 года.

    Основные характеристики:

    • мощность – 60 МВт (на валах),
    • скорость хода – 22 узла (по чистой воде),
    • длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),
    • ширина – 34 м (33 м по КВЛ),
    • высота – 15,2 м,
    • осадка – 10,5 м/8,65 м,
    • максимальная ледопроходимость – 2,8 м,
    • полное водоизмещение – 33 540 тонн,
    • назначенный срок службы – 40 лет.

    Фото: телеграм-канал «Атомфлота» / Александр Забелин


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