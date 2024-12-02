Универсальный атомный ледокол «Якутия» вышел на ходовые испытания в Финский залив, сообщается в телеграм-канале «Атомфлота».
Планируется, что на протяжении двух недель будут проверены все ключевые системы и механизмы третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220.
Напомним, ледокол «Якутия» был заложен на «Балтийском заводе» в мае 2020 года.
Основные характеристики:
- мощность – 60 МВт (на валах),
- скорость хода – 22 узла (по чистой воде),
- длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),
- ширина – 34 м (33 м по КВЛ),
- высота – 15,2 м,
- осадка – 10,5 м/8,65 м,
- максимальная ледопроходимость – 2,8 м,
- полное водоизмещение – 33 540 тонн,
- назначенный срок службы – 40 лет.
Фото: телеграм-канал «Атомфлота» / Александр Забелин