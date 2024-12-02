Универсальный атомный ледокол «Якутия» вышел на ходовые испытания в Финский залив, сообщается в телеграм-канале «Атомфлота».

Планируется, что на протяжении двух недель будут проверены все ключевые системы и механизмы третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220.

Напомним, ледокол «Якутия» был заложен на «Балтийском заводе» в мае 2020 года.

Основные характеристики:

мощность – 60 МВт (на валах),

скорость хода – 22 узла (по чистой воде),

длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),

ширина – 34 м (33 м по КВЛ),

высота – 15,2 м,

осадка – 10,5 м/8,65 м,

максимальная ледопроходимость – 2,8 м,

полное водоизмещение – 33 540 тонн,

назначенный срок службы – 40 лет.

Фото: телеграм-канал «Атомфлота» / Александр Забелин