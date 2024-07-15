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Порт Певек принял первые суда в навигацию 2024 года
15.07.2024

Порт Певек принял первые суда в навигацию 2024 года

    • 14 июля в самом северном порту страны – морском порту Певек – встретили первые в этом году суда. Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, сухогруз «Михаил Бритнев» доставил крупную партию промышленных товаров и продуктов для предприятий города.

    Также под разгрузку в порт прибыл танкер «Залив Креста» компании «Чукотснаб» – крупнейшего поставщика нефтепродуктов в регионе. На борту танкера более 18 тонн дизельного арктического топлива.

    В конце следующей недели в Певеке ожидают теплоход «ФЕСКО Парис», который доставит социально значимые грузы и свежие овощи и фрукты.

    «Ледокольную проводку осуществлял экипаж универсального атомного ледокола «Сибирь»», – говорится в телеграм-канале «Атомфлота».

    Фото: телеграм-канал «Атомфлота» / главный инженер-механик ледокола «Сибирь» Олег Питаленко

     


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