Порт Певек принял первые суда в навигацию 2024 года

14 июля в самом северном порту страны – морском порту Певек – встретили первые в этом году суда. Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, сухогруз «Михаил Бритнев» доставил крупную партию промышленных товаров и продуктов для предприятий города.

Также под разгрузку в порт прибыл танкер «Залив Креста» компании «Чукотснаб» – крупнейшего поставщика нефтепродуктов в регионе. На борту танкера более 18 тонн дизельного арктического топлива.

В конце следующей недели в Певеке ожидают теплоход «ФЕСКО Парис», который доставит социально значимые грузы и свежие овощи и фрукты.

«Ледокольную проводку осуществлял экипаж универсального атомного ледокола «Сибирь»», – говорится в телеграм-канале «Атомфлота».

Фото: телеграм-канал «Атомфлота» / главный инженер-механик ледокола «Сибирь» Олег Питаленко