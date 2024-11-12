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Прибыль CMA CGM за 3 квартал 2024 выросла в 7 раз
12.11.2024

Прибыль CMA CGM за 3 квартал 2024 выросла в 7 раз

    • CMA CGM обнародовала финансовые показатели за третий квартал 2024 года. Как сообщили SeaNews в группе, финансовый отчет стал предметом обсуждения Совета директоров CMA CGM, заседание которого прошло под председательством председателя Совета директоров и CEO группы в пятницу Родольфа Сааде.

    Выручка по группе увеличилась в третьем квартале 2024 года на 38,5% к аналогичному периоду 2023 года до 15,8 млрд долларов. Показатель EBITDA вырос в 2,5 раза до 4,96 млрд долларов, чистая прибыль – в 7 раз до 2,73 млрд долларов.

    В сегменте морских перевозок выручка увеличилась на 43,4% до 10,85 млрд долларов, EBITDA – в 2,8 раза до 4,36 млрд долларов. Объем перевозок составил 6,04 млн TEU, на 5,5% больше, чем в третьем квартале прошлого года. Средняя выручка с одного TEU составила 1798 долларов.

    В сегменте логистики выручка вросла на 31,1% до 4,8 млрд долларов, EBITDA – на 32,8% до 459 млн долларов.

    Выручка от прочих сегментов бизнеса группы (терминального подразделения, CMA CGM Air Cargo, СМИ и других) увеличилась на 35,4% до 749 млн долларов, EBITDA – в 1,7 раза до 148 млн долларов.

    Фото: Shipspotting / Robbie Cox


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