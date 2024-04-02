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Балтийский завод приступил к испытаниям резервных дизель-генераторов для ледокола «Якутия»
02.04.2024

Балтийский завод приступил к испытаниям резервных дизель-генераторов для ледокола «Якутия»

    • На «Балтийском заводе» начались испытания резервных дизель-генераторов универсального атомного ледокола «Якутия» проекта 22220. В ходе мероприятий оборудование проверят на различных режимах работы. Перед испытаниями произведены пуско-наладочные работы генераторов, сообщает пресс-служба ОСК.

    Резервные дизель-генераторы (всего их два, по одному на каждом борту) входят в состав основной энергетической системы ледокола и предназначены для обеспечения электропитанием оборудования и систем атомохода в случае срабатывания аварийной защиты реакторной установки.

    Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвертый ледокол проекта 22220, который строится на «Балтийском заводе» по заказу ФГУП «Атомфлот». Заложен на стапеле завода в мае 2020 года, спущен на воду в ноябре 2022 года.

    Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда проекта в ближайшие годы станут основой гражданского ледокольного флота России. Они заменяют собой атомные ледоколы проектов 10520 и 10580, срок эксплуатации которых уже завершен или завершается в ближайшие годы.

    Фото: ОСК


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