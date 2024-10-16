Завершено формирование корпуса ледокола «Чукотка»

Специалисты «Балтийского завода» завершили формирование корпуса универсального атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка» и готовят судно к спуску на воду, который состоится в конце октября, сообщает пресс-служба ОСК.

Корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи. Для предотвращения налипания льда предусмотрен пневмообмыв.

Максимальная нагрузка при наваливании ледокола на лед приходится на ледовый пояс судна шириной 3 м. Для обеспечения особой прочности секции в этой части атомохода собираются из специальной стали толщиной 45 мм. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности «Чукотки» форштевень весом 178 тонн позволит пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 метров.

Ледокол «Чукотка» – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220:

длина – 174 м;

ширина – 34 м;

осадка – 10,5 м / 9,03 м;

мощность – 60 МВт (на валах);

водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;

расчетный срок службы – 40 лет;

численность экипажа – 54 человека.

Фото: ОСК