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Завершено формирование корпуса ледокола «Чукотка»
16.10.2024

Завершено формирование корпуса ледокола «Чукотка»

    • Специалисты «Балтийского завода» завершили формирование корпуса универсального атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка» и готовят судно к спуску на воду, который состоится в конце октября, сообщает пресс-служба ОСК.

    Корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи. Для предотвращения налипания льда предусмотрен пневмообмыв.

    Максимальная нагрузка при наваливании ледокола на лед приходится на ледовый пояс судна шириной 3 м. Для обеспечения особой прочности секции в этой части атомохода собираются из специальной стали толщиной 45 мм. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности «Чукотки» форштевень весом 178 тонн позволит пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 метров.

    Ледокол «Чукотка» – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

    Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

    Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220:

    • длина – 174 м;
    • ширина – 34 м;
    • осадка – 10,5 м / 9,03 м;
    • мощность – 60 МВт (на валах);
    • водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;
    • расчетный срок службы – 40 лет;
    • численность экипажа – 54 человека.

    Фото: ОСК


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