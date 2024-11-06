Танкер-химовоз «Азимут-1» вышел на ходовые испытания

Танкер-химовоз проекта 00216М «Азимут-1» вышел из акватории производственной площадки АСПО Южного центра судостроения и судоремонта на ходовые испытания в северную часть Каспийского моря, сообщает пресс-служба ОСК.

Программа испытаний рассчитана на несколько дней. На судне вместе с экипажем работает сдаточная команда. За это время проверят работу главного двигателя и винторулевых колонок, систем навигации и управления судном, а также работоспособность всех систем жизнеобеспечения и безопасности.

Танкер смешанного плавания «река-море» спроектирован Невским проектно-конструкторским бюро ОСК. Грузовое судно может использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60°C. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.

Судно имеет шесть грузовых танков и два отстойных танка. Суммарная вместимость составляет около 8,9 тыс. куб. м, в том числе грузовых – около 8,7 тыс. куб.м. Перевозка нефтепродуктов предусматривается в грузовых и отстойных танках, растительных масел – только в грузовых танках.

«Азимут-1» – второй танкер проекта 00216М, реализация которого ведется на астраханской верфи. Головной танкер «Сергей Львов» сдан в эксплуатацию в 2023 году.

Судно строится по заказу ООО «Евразия-Шиппинг Каспий».

Основные характеристики судна проекта 00216М:

длина наибольшая – 141 м;

ширина расчетная – 16,7 м;

высота борта – 6 м;

дедвейт в пресной воде при осадке 3,6 м – около 5350 тонн;

дедвейт в морской воде при осадке 4,6 м – около 7900 тонн;

автономность – 15 суток;

скорость – около 10 узлов;

экипаж / количество мест – 12 /1 3 чел.

Фото: ОСК