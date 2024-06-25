ОСК представила проект арктического круизного лайнера

Центральное морское конструкторское бюро ОСК «Алмаз» разработало концептуальный проект арктического круизного лайнера «Кунашир», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. В основу проекта положен серийный ледокол проекта 23550. Строительство серии ледоколов по этому проекту, в различном исполнении, ведется на заводах ОСК, головное судно спущено на воду.

Судно предназначено для морских круизов, перевозки пассажиров в арктических морях с возможностью высадки на необорудованный берег, на ледовые и необитаемые острова. Предлагается три варианта использования судна: в экспедиционном, исследовательском или круизном рейсах.

«На лайнере предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов и вертолета. Имеющиеся по левому и правому борту два катера на воздушной подушке и два катера в специальном исполнении (все проекты катеров также разработаны в ЦМКБ «Алмаз») могут использоваться для экскурсионных поездок, ралли-рейдов, знакомства с флорой и фауной океана, осмотра айсбергов», – говорится в пресс-релизе.

Для пассажиров предусмотрены каюты от 22 до 59 кв. м: одна двухместная каюта люкс с лоджией, 6 двухместных кают премиум с лоджией, две двухместные каюты делюкс, 6 двухместных кают стандарт с лоджией, 16 двухместных кают супериор, 6 двухместных кают стандарт. Пассажировместимость и количество кают могут быть увеличены.

В проекте реализованы комфортные условия для путешественников, отвечающие самым высоким требованиям, отмечают в ОСК. Имеющаяся комфортабельная и развлекательная инфраструктура позволит в полной мере насладиться всеми красотами заповедной природы Арктики, Антарктиды и приполярных районов.

Совокупность реализованных в дизайн-концепте «Кунашир» конструкторских решений позволяет отдыхающим на борту судна путешествовать даже в суровых условиях с максимальным уровнем комфорта, проживая в каютах высокого класса, отвечающим ожиданиям самых взыскательных пассажиров и соответствующим строгим требованиям к экологичности и безопасной эксплуатации.

Основные характеристики проекта:

водоизмещение – 9 тыс. тонн;

длина – 112 м;

ширина – 20 м;

осадка – 7 м;

скорость полного хода – 16 узлов;

ледовый класс — Arc7;

ледопроходимость при толщине сплоченного однолетнего льда — до 1,7 м, при толщине сплошного неподвижного льда — до 1,3 м;

пассажировместимость — 74 человека;

экипаж — 55 человек;

автономность по запасам провизии и пресной воды — 35 суток.

дальность плавания экономической скоростью хода – 8 тыс. миль.

Энергетическая установка включает четыре дизель-генератора мощностью по 3500 кВт и два дизель-генератора мощностью по 1000 кВт. Система электродвижения включает два гребных электродвигателя мощностью по 6300 кВт, работающих на два гребных винта фиксированного шага.

Фото: ОСК