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ОСК представила проект арктического круизного лайнера
25.06.2024

ОСК представила проект арктического круизного лайнера

    • Центральное морское конструкторское бюро ОСК «Алмаз» разработало концептуальный проект арктического круизного лайнера «Кунашир», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. В основу проекта положен серийный ледокол проекта 23550. Строительство серии ледоколов по этому проекту, в различном исполнении, ведется на заводах ОСК, головное судно спущено на воду.

    Судно предназначено для морских круизов, перевозки пассажиров в арктических морях с возможностью высадки на необорудованный берег, на ледовые и необитаемые острова. Предлагается три варианта использования судна: в экспедиционном, исследовательском или круизном рейсах.

    «На лайнере предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов и вертолета. Имеющиеся по левому и правому борту два катера на воздушной подушке и два катера в специальном исполнении (все проекты катеров также разработаны в ЦМКБ «Алмаз») могут использоваться для экскурсионных поездок, ралли-рейдов, знакомства с флорой и фауной океана, осмотра айсбергов», – говорится в пресс-релизе.

    Для пассажиров предусмотрены каюты от 22 до 59 кв. м: одна двухместная каюта люкс с лоджией, 6 двухместных кают премиум с лоджией, две двухместные каюты делюкс, 6 двухместных кают стандарт с лоджией, 16 двухместных кают супериор, 6 двухместных кают стандарт. Пассажировместимость и количество кают могут быть увеличены.

    В проекте реализованы комфортные условия для путешественников, отвечающие самым высоким требованиям, отмечают в ОСК. Имеющаяся комфортабельная и развлекательная инфраструктура позволит в полной мере насладиться всеми красотами заповедной природы Арктики, Антарктиды и приполярных районов.

    Совокупность реализованных в дизайн-концепте «Кунашир» конструкторских решений позволяет отдыхающим на борту судна путешествовать даже в суровых условиях с максимальным уровнем комфорта, проживая в каютах высокого класса, отвечающим ожиданиям самых взыскательных пассажиров и соответствующим строгим требованиям к экологичности и безопасной эксплуатации.

    Основные характеристики проекта:

    • водоизмещение – 9 тыс. тонн;
    • длина – 112 м;
    • ширина – 20 м;
    • осадка – 7 м;
    • скорость полного хода – 16 узлов;
    • ледовый класс — Arc7;
    • ледопроходимость при толщине сплоченного однолетнего льда — до 1,7 м, при толщине сплошного неподвижного льда — до 1,3 м;
    • пассажировместимость — 74 человека;
    • экипаж — 55 человек;
    • автономность по запасам провизии и пресной воды — 35 суток.
    • дальность плавания экономической скоростью хода – 8 тыс. миль.

    Энергетическая установка включает четыре дизель-генератора мощностью по 3500 кВт и два дизель-генератора мощностью по 1000 кВт. Система электродвижения включает два гребных электродвигателя мощностью по 6300 кВт, работающих на два гребных винта фиксированного шага.

    Фото: ОСК


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