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Ю.Трутнев о нерешенных вопросах по развитию Северного морского пути
23.10.2024

Ю.Трутнев о нерешенных вопросах по развитию Северного морского пути

    • Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев озвучил проблемы по развитию Северного морского пути в ходе стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина на тему «О развитии Арктической зоны РФ», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

    Ю.Трутнев напомнил, 1 августа 2022 года правительством по поручению президента утвержден план развития Северного морского пути до 2025 года. Он предусматривает почти 150 мероприятий с общим объемом капитальных вложений более 1,7 трлн рублей. «Работа по реализации плана правительством ведется. Строятся ледоколы, вспомогательные суда, порты и терминалы. Создается спутниковая группировка. В то же время не могу не сказать о нерешенных проблемах», – сказал Ю.Трутнев и перечислил эти проблемы:

    Первое. Стоимость кредитов, высокая доля использования ресурсов «Росатома» в финансировании новых ледоколов при расчете экономической модели функционирования СМП делает неконкурентоспособными тарифы на ледокольное сопровождение.

    Второе. При дефиците грузового флота ледового класса не менее 70 судов мощность российских верфей позволяет построить до 2030 года только 16.

    Третье. Не определены источники финансирования по проекту Северного широтного хода, железной дороги к Западному транспортно-логистическому узлу в Мурманской области.

    Существует дефицит финансирования строительства спутников, центров размещения подразделений МЧС, создания системы экологического мониторинга.

    Ю.Трутнев добавил что интерес ряда стран к трассе Северного морского пути, их желание получить возможность беспрепятственных перевозок вдоль трассы и влиять на ситуацию на арктическом побережье РФ становятся, по его мнению, все более ярко выраженными.

    «Все эти вызовы, на мой взгляд, создают необходимость усиления работы по развитию Арктической зоны», – резюмировал он.

    Фото: Минвостокразвития


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