В НАО тестируют подключение абонентов к подводной ВОЛС по проекту «Полярный экспресс».

В поселке Амдерма Ненецкого автономного округа ведутся работы по тестовому подключению абонентов к подводной ВОЛС в рамках проекта «Полярный экспресс». В первую очередь к ВОЛС подключат объекты социальной инфраструктуры и органов государственной власти, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Для нашей отрасли важно, что проект обеспечит надежными и высокоскоростными каналами связи портовую инфраструктуру в Арктике, на трассе Северного морского пути», – сказал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

Ранее в 2022-2023 годах береговые станции построили в Териберке Мурманской области, Амдерме Ненецкого автономного округа и в Диксоне Красноярского края.

Первый участок подводной ВОЛС от Териберки до Амдермы протяженностью более 680 морских миль (более 1260 км) сдали в октябре 2022 года.

В 2023 году начаты работы на участке от Амдермы до Диксона, имеющем протяженность около 500 морских миль (900 км). Специалисты проложили около 43 морских миль, или 80 км кабеля от Диксона в сторону Амдермы.

В 2024 году, как только позволит ледовая обстановка в зоне прокладки, работы на участке Диксон–Амдерма будут продолжены.

В рамках проекта также ведутся рекогносцировочные, проектные и строительные работы на береговых станциях в Тикси в Якутии и в Певеке на Чукотке.

Напомним, проект трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи общей протяжённостью 12650 км соединит Мурманск и Владивосток по кратчайшему маршруту между Европой и Азией и создаст альтернативу спутниковой связи в северных широтах.

Проект реализуется в соответствии с Указом президента РФ «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» по заказу Минтранса России при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП «Морсвязьспутник».

Фото: Росморречфлот