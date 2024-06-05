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В НАО тестируют подключение абонентов к подводной ВОЛС по проекту «Полярный экспресс».
05.06.2024

В НАО тестируют подключение абонентов к подводной ВОЛС по проекту «Полярный экспресс».

    • В поселке Амдерма Ненецкого автономного округа ведутся работы по тестовому подключению абонентов к подводной ВОЛС в рамках проекта «Полярный экспресс». В первую очередь к ВОЛС подключат объекты социальной инфраструктуры и органов государственной власти, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    «Для нашей отрасли важно, что проект обеспечит надежными и высокоскоростными каналами связи портовую инфраструктуру в Арктике, на трассе Северного морского пути», – сказал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

    Ранее в 2022-2023 годах береговые станции построили в Териберке Мурманской области, Амдерме Ненецкого автономного округа и в Диксоне Красноярского края.

    Первый участок подводной ВОЛС от Териберки до Амдермы протяженностью более 680 морских миль (более 1260 км) сдали в октябре 2022 года. 

    В 2023 году начаты работы на участке от Амдермы до Диксона, имеющем протяженность около 500 морских миль (900 км). Специалисты проложили около 43 морских миль, или 80 км кабеля от Диксона в сторону Амдермы.

    В 2024 году, как только позволит ледовая обстановка в зоне прокладки, работы на участке Диксон–Амдерма будут продолжены.

    В рамках проекта также ведутся рекогносцировочные, проектные и строительные работы на береговых станциях в Тикси в Якутии и в Певеке на Чукотке.

    Напомним, проект трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи общей протяжённостью 12650 км соединит Мурманск и Владивосток по кратчайшему маршруту между Европой и Азией и создаст альтернативу спутниковой связи в северных широтах.

    Проект реализуется в соответствии с Указом президента РФ «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» по заказу Минтранса России при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП «Морсвязьспутник».

    Фото: Росморречфлот

     


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