Первый китайский городской поезд на водородном топливе

21 марта завершились испытания на скорости 160 км/ч с полной нагрузкой первого разработанного в Китае городского поезда, работающего на водороде, сообщает информационное агентство Xinhua.

Тестирование поезда проходило на испытательном треке по программе, разработанной компанией CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. В ходе испытаний была проведена полносистемная, полносценарная и многоуровневая проверка всех характеристик и параметров.

В отличие от традиционных моделей поездов, которые работают на ископаемых видах топлива или от контактной сети, новый городской поезд оснащен встроенной системой питания на водородном топливе, обеспечивающей мощный и устойчивый источник энергии для работы транспортного средства. Максимальная дальность хода нового поезда составляет более 1 тыс. км.

Данные испытаний показали, что средний расход энергии составляет 5 кВт/ч на километр, что соответствует передовым международным показателям в данной области.

Фото: Xinhua