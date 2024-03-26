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Первый китайский городской поезд на водородном топливе
26.03.2024

Первый китайский городской поезд на водородном топливе

    • 21 марта завершились испытания на скорости 160 км/ч с полной нагрузкой первого разработанного в Китае городского поезда, работающего на водороде, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Тестирование поезда проходило на испытательном треке по программе, разработанной компанией CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. В ходе испытаний была проведена полносистемная, полносценарная и многоуровневая проверка всех характеристик и параметров.

    В отличие от традиционных моделей поездов, которые работают на ископаемых видах топлива или от контактной сети, новый городской поезд оснащен встроенной системой питания на водородном топливе, обеспечивающей мощный и устойчивый источник энергии для работы транспортного средства. Максимальная дальность хода нового поезда составляет более 1 тыс. км.

    Данные испытаний показали, что средний расход энергии составляет 5 кВт/ч на километр, что соответствует передовым международным показателям в данной области.

    Фото: Xinhua


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