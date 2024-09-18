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Финансовый и инвестиционный сценарии развития Севморпути до конца непонятны
18.09.2024

Финансовый и инвестиционный сценарии развития Севморпути до конца непонятны

    • России необходима финансово-экономическая модель развития Северного морского пути, при этом как финансовый, так и инвестиционный сценарии до конца непонятны, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, выступая на сессии «Северный морской путь и его логистические возможности» в рамках Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября во Владивостоке.

    «Когда нам передали ледокольный флот, он был убыточен, пришлось провести санацию, — пвчсказал А.Лихачев. — Сейчас это прибыльное подразделение компании, но все инвестиции, вложенные в строительство ледоколов, однажды надо будет возвращать. Мы живем исключительно по законам рынка. Никаких субсидий на жизнедеятельность, на какое-то наше существование мы не получаем».

    В то же время нужно соблюдать интересы пользователей Севморпути. Как подчеркнул глава «Росатома», с учетом ставки Центрального банка, с учетом жестких кредитных ограничений и бюджетной политики финансовая нагрузка, если Россия будет строить СМП только по коммерческим принципам, с рыночным привлечением средств, будет для грузоотправителей неподъемная.

    «Пока нет консенсуса, как все это будет работать в 2030-40-х годах. Основная задача — нарастить грузопотоки, но и всю эту экономику надо тоже очень хорошо просчитать», — сказал А.Лихачев.

    «Мы понимаем, какие здесь сложности и инфраструктурные риски есть. Я думаю, наши друзья из Китайской Народной Республики, индийские партнеры скажут, и правильно скажут, что мы еще не в целевом состоянии, еще многое нужно сделать для того, чтобы действительно это был такой привлекательный, комфортный и безопасный международный транспортный маршрут»

    Чтобы максимально наполнить это маршрут экономической активностью и сделать прибыльным, государство должно выступить якорным инвестором, считает А.Лихачев. И, по его словам, этот вопрос уже обсуждается.

    Фото: SeaNews


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