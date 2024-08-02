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02.08.2024

Первый крупногабаритный груз для АЭС в Венгрии

    • 1 августа на строительную площадку новых энергоблоков АЭС «Пакш» (Венгрия, генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») был доставлен первый крупногабаритный груз – устройство локализации расплава (УЛР), которое является важной частью пассивной системы безопасности станции

    Как сообщает пресс-служба «Росатома», компоненты устройства локализации расплава для энергоблока №5 АЭС «Пакш» были доставлены из России водным путем из Волгодонска в Пакш. Перевозившие оборудование судна преодолели за 48 дней в общей сложности 3,2 тыс. километров.

    «Глубоко символично, что первое крупногабаритное оборудование, которое прибыло на строительную площадку АЭС «Пакш-2» является элементом систем безопасности станции. Надежность и безопасность работы новой венгерской АЭС таким образом закладывается задолго до начала ее эксплуатации. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы в конце этого, начале следующего года мы смогли приступить к сооружению энергоблоков, и последующему монтажу УЛР – важного элемента пассивной безопасности новой венгерской АЭС», – сказал вице-президент АО «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС «Пакш» Виталий Полянин.

    Фото: «Росатом»

     


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