В бухте Улисс в Приморском крае планируется построить нефтеналивной причал

«Росатом» объявил о начале общественных обсуждений проектной документации на строительство нефтеналивного причала в бухте Улисс (г. Владивосток, Приморский край), которые будет сооружать АО «Компания инжиниринга и строительства «Исток» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом»).

Как сообщает пресс-служба «Росатома», проект предусматривает создание нефтеналивного причала причал для постановки танкеров дедвейтом до 22 тыс. тонн, предназначенного для обеспечения Магаданской области топливом (в том числе реализации северного завоза в отдаленные районы). Заказчиком выступает ООО «Нико-Ойл ДВ».

Общественные обсуждения будут проходить в форме опроса с 19 августа по 17 сентября 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства Приморского края