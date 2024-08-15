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В бухте Улисс в Приморском крае планируется построить нефтеналивной причал
15.08.2024

В бухте Улисс в Приморском крае планируется построить нефтеналивной причал

    • «Росатом» объявил о начале общественных обсуждений проектной документации на строительство нефтеналивного причала в бухте Улисс (г. Владивосток, Приморский край), которые будет сооружать АО «Компания инжиниринга и строительства «Исток» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом»).

    Как сообщает пресс-служба «Росатома», проект предусматривает создание нефтеналивного причала причал для постановки танкеров дедвейтом до 22 тыс. тонн, предназначенного для обеспечения Магаданской области топливом (в том числе реализации северного завоза в отдаленные районы). Заказчиком выступает ООО «Нико-Ойл ДВ».

    Общественные обсуждения будут проходить в форме опроса с 19 августа по 17 сентября 2024 года.

    Фото: пресс-служба правительства Приморского края


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