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Новая техника в Находкинском МТП
30.10.2024

Новая техника в Находкинском МТП

    • «Находкинский морской торговый порт» приобрел фронтальный погрузчик LiuGong для работы с навалочным грузом и четыре вилочных погрузчика SANY SCP130H, сообщили SeaNews в порту. 

    Погрузчик LiuGong на данный момент является самым крупным фронтальным погрузчиком для работы с навалочным грузом в Находкинском МТП. Кабина оснащена кондиционером, обогревателем, системой контроля движения задним ходом с LED-монитором. Объем ковша – 8 м³, а высота, на которую он может подняться, – 4,7 метров. Мощность машины составляет 14 396 кВт, вес – 31,8 тонны. Инфраструктура порта готова к работе на причалах такой габаритной техники.

    Новая техника в Находкинском МТПВилочные погрузчики SANY SCP130H меньше по габаритам и мощности. Длина такого погрузчика 4,5 м, ширина – 2,4 м, высота – 3,6 м, а мощность составляет 120 кВт. При этом кабины также оборудованы камерами видеонаблюдения и LED-мониторами. Благодаря своей компактности, маневренности и оснащенности проушинами SANY SCP130H может эффективно работать в трюме судна.

    Новую технику планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

    «Часть наших работников уже прошла обучение по управлению поступившими погрузчиками, часть завершают этот процесс. Новая техника – это возможность работать эффективнее и, благодаря комплектации кабин, комфортнее и безопаснее», – рассказал Денис Медведев, начальник ГУТ-2 Находкинского МТП.

    «До конца года в рамках программы по модернизации технического парка в Находкинский МТП также поступят еще два экскаватора, четыре фронтальных погрузчика LiuGong и шесть фронтальных погрузчиков SANY», – сообщил Олег Евсюков, главный инженер Находкинского МТП.

    Фото: Находкинский МТП


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