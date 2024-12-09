Новая техника для Туапсинского балкерного терминала

До конца года Туапсинский балкерный терминал получит еще один малый погрузчик. Как пояснили в компании, приобретение дополнительной техники необходимо для оперативного и стабильного выполнения зачистки объектов, сбои в которой могут тормозить процесс погрузки и обработки вагонов.

С этой же целью в ТБТ закупили навесное оборудование: бункерная дорожная щетка российского производства «Impulse SP 1850 B» уже установлена на погрузчик и прошла проверку работоспособности и функционала.

Щетка оснащена системой орошения для предотвращения пыления во время работы. Ее ширина – 1,85 м, объем бака для воды – 100 л.

«Мы планомерно работаем над повышением уровня качества зачистки и замывки секций склада, СПМ, уборки причала и остальных объектов и территорий, – отметил исполнительный директор ТБТ Дмитрий Ерков. – Применение на зачистке техники и оборудования позволяет упростить труд работников терминала и, в целом, положительно отражается на общей эффективности и производительности терминала».

Фото: Туапсинский балкерный терминал