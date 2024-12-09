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Туапсинский балкерный терминал возобновил погрузку на суда
09.12.2024

Новая техника для Туапсинского балкерного терминала

    • До конца года Туапсинский балкерный терминал получит еще один малый погрузчик. Как пояснили в компании, приобретение дополнительной техники необходимо для оперативного и стабильного выполнения зачистки объектов, сбои в которой могут тормозить процесс погрузки и обработки вагонов.

    С этой же целью в ТБТ закупили навесное оборудование: бункерная дорожная щетка российского производства «Impulse SP 1850 B» уже установлена на погрузчик и прошла проверку работоспособности и функционала.

    Щетка оснащена системой орошения для предотвращения пыления во время работы. Ее ширина – 1,85 м, объем бака для воды – 100 л.

    «Мы планомерно работаем над повышением уровня качества зачистки и замывки секций склада, СПМ, уборки причала и остальных объектов и территорий, – отметил исполнительный директор ТБТ Дмитрий Ерков. – Применение на зачистке техники и оборудования позволяет упростить труд работников терминала и, в целом, положительно отражается на общей эффективности и производительности терминала». 

    Фото: Туапсинский балкерный терминал


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