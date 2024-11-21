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Рекорд суточной погрузки на Туапсинском балкерном терминале
21.11.2024

Рекорд суточной погрузки на Туапсинском балкерном терминале

    • На Туапсинском балкерном терминале выполнен суточный объем погрузки на судно 20 329 тонн. На сегодняшний день это максимальный показатель суточной погрузки за весь период работы терминала.

    Как сообщили SeaNews на терминале, впервые высокие показатели на уровне рекордных обеспечили две рабочие смены подряд.

    В ночь с 19 на 20 ноября бригада под руководством Владимира Сулимова погрузила на судно 10 179 тонн, выгрузив при этом 56 вагонов. А дневная смена 19 ноября (начальник смены – Дмитрий Межетович) обеспечила погрузку 10 150 тонн и выгрузила 60 вагонов.

    Слагаемыми результата, подчеркнули в компании, являются:

    • погрузка на судно по варианту «склад – борт судна»;
    • своевременная подача вагонов на СРВ;
    • работа без остановок на ремонты;
    • мотивационное премирование.

    Предыдущий высокий результат был достигнут 6 ноября, когда за 12-часовую смену было погружено на судно 11 900 тонн груза.

    Фото: ОАО «Туапсинский балкерный терминал»


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