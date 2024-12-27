Новогодние грузы РЖД

«Российские железные дороги» поделились в своем телеграм-канале, сколько новогодних товаров было отгружено компанией в этом году.

Весь объем грузов, необходимых для праздника, в РЖД оценивают в 583 тыс. тонн, в том числе:

200 млн литров различных газированных напитков,

220 млн кг всевозможных конфет, мармелада, шоколада, карамели, пастилы и прочих сладостей,

158 млн кг подарков под ёлку: машинок, кукол, санок, велосипедов и других игрушек (прим. SeaNews: 1 млн кг = 1 тыс. тонн).

Деду Морозу, подсчитали в РЖД, для перевозки такого объема подарков потребовалось бы 2 миллиона лошадей и 6 миллионов волшебных мешков.

Хотя, если мешок действительно волшебный, может, хватило бы и одного? ))

Фото: РЖД