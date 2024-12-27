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Новогодние грузы РЖД
27.12.2024

Новогодние грузы РЖД

    • «Российские железные дороги» поделились в своем телеграм-канале, сколько новогодних товаров было отгружено компанией в этом году.

    Весь объем грузов, необходимых для праздника, в РЖД оценивают в 583 тыс. тонн, в том числе:

    • 200 млн литров различных газированных напитков,
    • 220 млн кг всевозможных конфет, мармелада, шоколада, карамели, пастилы и прочих сладостей,
    • 158 млн кг подарков под ёлку: машинок, кукол, санок, велосипедов и других игрушек (прим. SeaNews: 1 млн  кг = 1 тыс. тонн).

    Деду Морозу, подсчитали в РЖД, для перевозки такого объема подарков потребовалось бы 2 миллиона лошадей и 6 миллионов волшебных мешков.

    Хотя, если мешок действительно волшебный, может, хватило бы и одного? ))

    Фото: РЖД


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