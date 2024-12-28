Поздравление ILC

Уважаемые коллеги и партнеры!

В преддверии Нового года хочу выразить вам искреннюю благодарность за успешное сотрудничество в 2024 году. Вместе преодолевая трудности, мы стали сильнее, научились ставить правильные цели в новой реальности и достигать лучших результатов. В наступающем году желаю всем нам сохранить крепкую команду единомышленников, продолжить расти профессионально, черпая знания и опыт у старших коллег. Здоровья, счастья и удачи вам и вашим близким!

Михаил Тимофеев, коммерческий директор ILC