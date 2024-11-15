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Ставки растут и будут продолжать расти
15.11.2024

Ставки растут и будут продолжать расти

    • «Порты забиты, на морских и сухопутных путях пробки, погранпереходы перегружены, не хватает контейнеров и подвижного состава» – об особенностях нынешнего высокого предновогоднего сезона SeaNews рассказал Михаил Тимофеев, коммерческий директор ILC.

    Ставки растут и будут продолжать растиВ начале 2024 года китайские банки массово стали «разворачивать» платежи из России, и во втором квартале проблема достигла пика. Со временем ситуация разрешилась через институт платёжных агентов, и к концу года стала выравниваться: платежи пошли, движение товаров восстанавливалось.

    В преддверии новогодних праздников спрос на грузоперевозки по сравнению с 2023 годом увеличился, а пропускные мощности остались на том же уровне. Как следствие – порты забиты, на морских и сухопутных путях пробки, погранпереходы перегружены, не хватает контейнеров и подвижного состава на РЖД.

    Ставки на контейнерные перевозки стали расти. Клиенты, которым важна срочность доставки, просят переориентировать их грузы с более дешевого железнодорожного транспорта на авто и авиа, которые быстрее, но дороже. Однако в высокий предновогодний сезон и это не стало панацеей, так как по мере приближения праздников растет загруженность автомобильных маршрутов, а с наступлением холодов будет ухудшаться их пропускная способность.

    Кроме того, РЖД анонсировали индексацию тарифов на перевозку грузов с 1 декабря на 13,8%. Это повлечет очередное повышение ставок, в том числе на импорт в РФ и внутрироссийские перевозки.

    Что касается перспектив, то в 2025 году тарифы под влиянием всех этих факторов продолжат расти. Экспедиторы, безусловно, будут принимать все возможные меры, чтобы минимизировать этот рост, но прогнозировать, как будет развиваться ситуация, сложно.

    Фото: ILC

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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