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ModernWay о влиянии ситуации в Красном море на российский рынок
22.11.2024

Высокий сезон начался раньше обычного

    • Об особенностях высокого сезона 2024 года, ставках, сроках доставки, ситуации в портах и на погранпереходах и перспективах рынка SeaNews рассказала Анастасия Кизулева, исполнительный вице-президент по морской логистике Noytech Supply Chain Solutions.

    Чем отличается высокий предпраздничный сезон в 2024 от предыдущих годов?

    Высокий сезон начался раньше обычногоВ этом году высокий сезон начался раньше обычного: уже с начала лета наблюдались значительные скопления грузов в портах Дальнего Востока и на пограничных переходах. Спрос на рынке остается стабильно высоким с того времени. Осенью наметилась тенденция к стабилизации транзитных сроков, однако впереди еще ноябрь и декабрь — традиционно самые активные месяцы для импортеров. 

    Как Вы оцениваете уровень нагрузки в портах и на железной дороге? Справляются ли с ним терминалы? 

    Порты Санкт-Петербурга функционируют в штатном режиме, сохраняя значительный запас пропускной способности. В то же время летом и в начале осени нагрузка на терминалы Дальнего Востока достигала пиковых значений. Сейчас сроки выгрузки судов нормализовались, а время ожидания погрузки на железную дорогу сократилось до 16-25 дней, тогда как летом оно превышало 30 суток. 

    Насколько увеличились очереди на погранпереходах? 

    На погранпереходе в Забайкальске время ожидания перегрузки контейнеров на российские железнодорожные платформы составляет около 12 дней, что является допустимым показателем для высокого сезона. Эти сроки обычно сопоставимы с ожиданием перегрузки на границе при перевозках автотранспортом. Мы постоянно отслеживаем время доставки разными способами и подбираем для наших клиентов оптимальные варианты в зависимости от текущей ситуации. 

    Как ведут себя ставки? 

    Морские перевозчики планируют сезонное повышение ставок фрахта с середины ноября. В зависимости от маршрута цена может вырасти на 100-300 долларов США за TEU. 

    Какой прогноз в отношении тарифов на будущий год?

    На мировом рынке наблюдается снижение ставок на морские перевозки. Как это повлияет на доставку грузов в российские порты, станет ясно ближе к китайскому Новому году. 

    Фото: Noytech Supply Chain Solutions

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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