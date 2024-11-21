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Снижение жд ставок из Китая на РФ временное – FM Logistic
21.11.2024

Ставки растут за счет жд составляющей

    • Об особенностях нынешнего высокого сезона на рынке контейнерных перевозок и прогнозах на следующий год SeaNews рассказал Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

    Ставки растут за счет жд составляющейВ октябре-ноябре текущего года темп роста ставок ниже уровня, который мы наблюдаем обычно в предпраздничный сезон. Это связано с тем, что тарифы начали повышаться ещё летом.

    Загрузка портовых и пограничных железнодорожных терминалов остаётся стабильно высокой. Сейчас при осуществлении импортных поставок ожидание перегрузки на железную дорогу в портах Дальнего Востока в среднем составляет порядка 20 дней. Железнодорожные погранпереходы между Китаем и Казахстаном контейнеры проходят в среднем около 14-17 дней, в Забайкальске и в Монголии – около 3 недель.

    Ставки в настоящее время растут прежде всего за счет увеличения стоимости железнодорожной составляющей контейнерных перевозок.

    Если исходить из того, что в ближайшее время не появятся новые внешние факторы, способные существенно повлиять на контейнерный рынок (геополитика, санкции), то тарифы могут расти до Китайского нового года, который будет отмечаться с 30 января 2025 года, а затем пойдут на спад.

    Снижение ставок в следующем году может быть обусловлено уменьшением объёма закупок зарубежных товаров российскими импортёрами, пользующимися кредитными средствами, в связи с крайне высокой ставкой рефинансирования. Также многое будет зависеть от ситуации с оплатами зарубежным поставщикам.

    Фото: FM Logistic

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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