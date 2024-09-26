В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября провел расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу «О развитии экспорта», сообщает пресс-служба Кремля.

«За последние годы выросли расходы наших экспортеров на перевалку продукции, подорожал фрахт судов, страховка и так далее. Очевидно, это прямое влияние на цену, а значит, и на конкурентоспособность отечественной продукции за рубежом», – сказал президент.

Он призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта, обеспечивать транспортную связанность от первого до последнего километра, и прежде всего с перспективными рынками Глобального Юга, Африки, Латинской Америки. «Собственно говоря, на самом деле традиционно наши рынки по сбыту нашей продукции там и находились, они же там прежде всего были», – добавил В.Путин.

Для этого развиваются новые маршруты и международные транспортные коридоры, такие как «Север – Юг», коридоры в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, а также Северный морской путь.

«При этом вновь хочу подчеркнуть: ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса – складов, терминалов обработки грузов и так далее, а сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны, по выходу на новые, растущие рынки», – резюмировал он.

Глава государства напомнил, что в 2025 году стартует обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Основой для его решений, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед Россией, и объективные глобальные тенденции.

Для долгосрочного развития внешнеэкономических связей необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации.

При этом принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения, продуктов питания и так далее.

«Отмечу, что с 2001 по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза. Это хороший результат, четыре раза, не какие-то проценты, а четыре раза – с 36 до 148 миллиардов долларов. Это, конечно, далеко не предел для нас, это ещё на самом деле не так уж и много, – привел данные В. Путин. – А вот за первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос ещё на пять процентов – до 89,8 миллиарда [долларов]».

При этом, как подчеркнул президент, «в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократилась вдвое». «Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к сорока процентам. С 2021 по 2023 год доля рубля в расчётах за экспорт выросла почти в три раза – до 39 процентов. Доля расчетов в рублях за импорт выросла ещё на два процента, до 30 процентов в целом», – продолжил президент, добавив, что, проводить расчеты планируется через клиринговые платёжные системы и платформы.

«Во всем мире сейчас прорабатываются вопросы создания так называемой наднациональной платежной инфраструктуры – я хочу это подчеркнуть, очень многие страны и регионы мира этим занимаются вплотную – с возможностью использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. Такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран. Я хочу это подчеркнуть: не только мы в связи с известными событиями этим занимаемся. Это во всём мире, это общая тенденция во всех регионах – и на Ближнем Востоке, и в Азии, все думают над этим, все думают и придумывают различные варианты», – сказал В.Путин.

Также глава государства призвал продвигать российскую продукцию на зарубежных рынках, в связи с чем дал поручение правительству совместно с Российским экспортным центром подготовить план по масштабированию российских брендов, а также синхронизировать поддержку малого и среднего бизнеса со стороны региональной власти и федеральной стратегией.

«Главная цель – это, как ни странно, не просто увеличение тонн, кубометров поставок или даже сумм экспортной выручки. Главная цель в том, чтобы экспорт, конкуренция российских компаний на мировых рынках служили катализатором обновления нашей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, многих других отраслей, стимулировали рост эффективности отечественных предприятий, позволяли создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места – именно у нас, в России. В этом конечная цель», – резюмировал В.Путин.

Фото: сайт Кремля / Сергей Карпухин, ТАСС