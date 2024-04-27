Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-февраль 2024
27.04.2024

Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-февраль 2024

    • По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз в январе-феврале 2024 года составил 62 тыс. тонн на сумму 146,3 млн евро, тогда как годом ранее было отгружено 123,3 тыс. тонн (-49,7%) на сумму 331,4 млн евро (-55,8%).

    Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим товарным группам, а также по различным видам транспорта и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

    Основной объем алюминия и изделий из него в отчетном периоде был отправлен морским путем – 16,2 тыс. тонн, что составляет 50% от суммарного грузопотока. В первые два месяца 2023 года морским путем в Евросоюз ушло 38,3 тыс. тонн этого металла и изделий из него (-57,7%). Автотранспортом из РФ в ЕС было завезено 13.5 тыс. тонн против 9,7 тыс. тонн годом ранее (+39,2%). Еще 2,7 тыс. тонн н алюминия и изделий из него было доставлено транспортом, который Евростат не раскрывает (-79,2%).

    Основными покупателями российского алюминия и изделий из него в ЕС в январе-феврале этого года были Польша, Нидерланды и Франция.

    Польша в январе-феврале этого года импортировала из РФ 13,4 тонн алюминия и изделий и него (+26,4 относительно аналогичного периода 2023 года).

    Нидерланды относительно двух первых месяцев 2023 года поставки этой продукции сократила на 48,1% – с 21,76 тыс. тонн до 11,2 тыс. тонн.

    Франция, напротив, поставки алюминия и изделий из него из России нарастила – на 8,7% с 10,3 тыс. тонн до 11,2 тыс. тонн.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.04.2024
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2024 в деталях
    В марте 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя марта прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.01.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 2 неделя 2024
    Стоимость бункерного топлива во всех исследуемых портах России увеличилась
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаРоссия
    0
    22.02.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе снизился на 1,6%
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 1,6% относительно показателя января […]
    2024Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.02.2024
    Контейнерооборот лидеров, январь 2024
    Оба порта показали рост к январю прошлого года
    2024КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    01.02.2024
    Грузы РЖД, январь 2024: погрузка сократилась на 4,3%
    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка на сети РЖД за январь 2024 […]
    2024ПогрузкаРЖДЯнварь
    0
    14.02.2024
    Китай разрешил всем регионам России поставлять кукурузу и рис
    Правительства России и Китая подписали Дополнение к Протоколу о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, […]
    КитайкукурузаРазрешениеРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.04.2024 FESCO и GeoTour Logistics Hunchun займутся развитием контейнерных перевозок на МТК «Приморье-2»
    27.04.2024 Новый жд сервис из Москвы в Казахстан
    26.04.2024 Начато строительство ТЛЦ в Селятино
    26.04.2024 Новый контейнеровоз в составе флота FESCO
    26.04.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2024 вырос на 59,4%
    25.04.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    19.04.2024 Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
    19.04.2024 Минтранс представил предложения по нацпроекту «Развитие транспортной инфраструктуры»
    18.04.2024 ГЛОНАСС для опасников
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •