Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-февраль 2024

По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз в январе-феврале 2024 года составил 62 тыс. тонн на сумму 146,3 млн евро, тогда как годом ранее было отгружено 123,3 тыс. тонн (-49,7%) на сумму 331,4 млн евро (-55,8%).

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Основной объем алюминия и изделий из него в отчетном периоде был отправлен морским путем – 16,2 тыс. тонн, что составляет 50% от суммарного грузопотока. В первые два месяца 2023 года морским путем в Евросоюз ушло 38,3 тыс. тонн этого металла и изделий из него (-57,7%). Автотранспортом из РФ в ЕС было завезено 13.5 тыс. тонн против 9,7 тыс. тонн годом ранее (+39,2%). Еще 2,7 тыс. тонн н алюминия и изделий из него было доставлено транспортом, который Евростат не раскрывает (-79,2%).

Основными покупателями российского алюминия и изделий из него в ЕС в январе-феврале этого года были Польша, Нидерланды и Франция.

Польша в январе-феврале этого года импортировала из РФ 13,4 тонн алюминия и изделий и него (+26,4 относительно аналогичного периода 2023 года).

Нидерланды относительно двух первых месяцев 2023 года поставки этой продукции сократила на 48,1% – с 21,76 тыс. тонн до 11,2 тыс. тонн.

Франция, напротив, поставки алюминия и изделий из него из России нарастила – на 8,7% с 10,3 тыс. тонн до 11,2 тыс. тонн.

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