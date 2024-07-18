Ледоколы «Росморпорта» завершили ледокольные проводки на Севморпути

Ледоколы «Красин», «Владивосток», «Адмирал Макаров» и «Виктор Черномырдин» ФГУП «Росморпорт» успешно завершили работы в акватории Северного морского пути по договору с ФГУП «Атомфлот» в период зимне-весенней навигации 2023-2024 года, суммарно выполнив 220 ледокольных операций. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Ледокол «Красин» Мурманского филиала предприятия с декабря по июнь оказывал услуги по ледокольной проводке судов по СМП, включая обновление и прокладку ледовых каналов в Карском море, дежурство в ожидании подхода и готовности судов. Ледокол «Владивосток» Северо-Западного бассейнового филиала начал оказывать услуги по ледокольному обеспечению судов в декабре и завершил в июле. Ледокол выполнял проводки на участке от западной кромки льдов Карского моря, а также в прилегающих районах Баренцева моря, покрытых льдом, до Енисейского залива и в обратном направлении.

С декабря по май услуги на Севморпути также оказывал ледокол «Адмирал Макаров» Мурманского филиала. Судно работало в западной части СМП в акватории Карского моря, включая Енисейский район до границы морского порта Дудинка, в том числе обновляло и прокладывало ледовые каналы в реке Енисей до границы морского порта Дудинка включительно, а также дежурило в ожидании подхода и готовности судов.

«Флагман ледокольной флотилии ФГУП «Росморпорт» — самый мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» — вышел в Арктику в апреле 2024 года, до этого успешно отработав в Финском заливе в период зимней навигации 2023–2024 года, и вернулся в Санкт-Петербург в июне 2024 года», — говорится в пресс-релизе.

Ледокол Северо-Западного бассейнового филиала предприятия оказывал услуги по ледокольному обеспечению судов в западной части акватории СМП.

Фото: ФГУП «Росморпорт»