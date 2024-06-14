Полет нормальный

Уход крупных международных компаний переориентировал грузопотоки и перекроил маршрутные сети российской логистики. В контексте внешнеэкономической деятельности российский рынок научился работать в высокой степени неопределенности и сохранять динамику в развитии. Об этом свидетельствуют запуск новых сервисов в страны Юго-Восточной Азии, Африку, Латинскую Америку, развитие и увеличение потенциала международных транспортных коридоров, и в первую очередь, «Север – Юг» и Северного морского пути. Насколько в настоящее время закрываются потребности страны по вывозу и ввозу продукции и товаров, как можно оценить уровень независимости от внешних факторов и устойчивость российской логистической отрасли, обсуждали участники сессии «Суверенная логистика России. Поехали» в рамках ПМЭФ-2024.

«Наша страна не отворачивается от мировых транспортных коридоров и не замыкается в себе, более того, занимает одно из ведущих мест по формированию таких коридоров. Суверенная логистика – это международная логистика, – начал дискуссию советник президента Игорь Левитин. – Более того – Россия занимает одну из ведущих мест по формированию международных транспортных коридоров. Я считаю, вызовом будущего международных транспортных коммуникаций будет Северный морской путь».

Российская транспортно-логистическая отрасль, отметил И.Левитин, «поднимается». «30 лет назад мы всю свою внешнюю торговлю отдали на откуп иностранным компаниям и всю продукцию продавали на условиях FOB (Free On Board). И что было дальше с нашим грузом, нас не волновало. А надо было везти все своими судами и продавать на условиях CIF (Cost, Insurance and Freight), тогда у нас были бы свои суда, свои трейдеры, – пояснил спикер. – Сейчас мы поднимаемся к тому уровню, на который надо было выходить сразу 30 лет назад».

По мнению президента FESCO Аркадия Коростелева, российская логистика, которая обладает опытом суверенитета, не зависит от иностранных игроков, которые резко ушли с нашего рынка. «С тем беспрецедентным санкционным давлением, с которым столкнулась наша страна, мы были вынуждены принять этот вызов, мы его приняли достойно, — сказал он. – Мы, конечно же, заместили выпавшие мощности как приобретением новых судов, так и открытием новых линий».

С такой оценкой не согласилась генеральный директор УК «Дело» Екатерина Ляхова. «Текущий уровень суверенитета в области транспорта точно недостаточен, – считает она. – За последние лет пять – пандемия, санкции – жизнь нас научила тому, что надо все иметь свое».Е.Ляхова назвала несколько признаков транспортно-логистического суверенитета. Прежде всего, это крупнотоннажный флот и глубоководные порты, которые могли бы обслуживать такие суда. «На сегодняшний день в России их явно не хватает», – подчеркнула она. О транспортном суверенитете, добавила Е.Ляхова, можно говорить при возможности использования партнерской инфраструктуры в других странах, наличии собственной устойчивой платежной системы и собственной цифровой платформы.

CEO DP World по Центральной Азии Радж Джит Сингх Валлия, в свою очередь, согласился с мнением И.Левитина о том, что суверенная логистика России заключается не только во внутренней торговле. «Речь идет о соединении российского бизнеса с остальным миром. И в этом контексте партнерские отношения очень важны, — сказал он. — Поэтому для нас то, что мы хотели бы сделать, и наше видение России — это открыть новые рынки для российского бизнеса и познакомить Россию с новыми рынками. Примерно так мы видим свою роль в построении суверенной логистики России».

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина уверена: «У нас абсолютно диверсифицированная география продолжает быть. Мы просто об этом часто не говорим, но так называемые недружественные страны продолжают быть рынками сбыта нашей продукции, логистические коридоры туда никто не отменял. Другое дело, что сейчас встала новая задача по формированию тех коридоров, которых в регулярном формате не существовало раньше, – на Восток, глобальный Юг, коридор Север – Юг», — сказала она.

С точки зрения железнодорожной логистики, по словам заместителя генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Алексея Шило, проведена большая работа. «И мы в этом отношении чувствуем себя очень уверенно. В том, что касается железнодорожной инфраструктуры, верхнего строения путей, энергетики, локомотивов и вагонов, мы здесь уже мало от кого зависим и готовы обеспечивать потребности в перевозках», – сказал он.

Завершая дискуссию, А.Шило провел аналогию с полетом Юрия Гагарина в космос: «Мы стартовали, у нас достаточно профессиональный экипаж, мы набираем скорость, мы маневрируем, обходя рисковые области. Важно то, что у нас есть очень хороший полетный план в виде национальных проектов, и мы точно знаем, когда нам переходить на третью космическую скорость».

Фото: SeaNews