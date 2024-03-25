Новые логистические маршруты успешно заместили разорванные ранее цепочки поставок

Текущий кризис в Красном море, новые санкции и ограничения на международные расчеты держат российский бизнес в постоянном тонусе. Мнением о том, как это повлияло на логистику и внешнеторговые связи России, поделился коммерческий директор транспортно-экспедиторской компании «Модуль» Владимир Гай.

На текущий момент уже можно говорить о том, что сложившиеся логистические маршруты успешно заместили все прерванные ранее цепочки. Из любой точки мира груз можно доставить с прогнозируемым транзитным временем и по резонной цене. Сейчас речь идет исключительно о возможности улучшения сервиса и снижении цены перевозки.

Понятен и вектор развития транспортных коридоров, хотя возможные санкционные ограничения вносят фактор некоторой неуверенности.

Что же касается все новых ограничений на взаиморасчеты с иностранными торговыми партнерами, то, на мой взгляд, запад открыл «ящик Пандоры», наложив ограничения на международную торговлю с Россией. Если раньше страны вроде Ирана решали проблемы с взаиморасчетами секторально (централизованно получить деньги за нефть, закупить на эти деньги товары и технологии), то теперь в России тысячи акторов реализуют тысячи товарных позиций на экспорт и закупают импортные товары и сырье. При этом вариантов взаиморасчетов множество: экзотические валюты, транзитные страны, обмен обязательствами, бартер, расчеты в криптовалютах.

Пока экспортные товары России пользуются спросом на внешних рынках, а денег внутри страны хватает на покупку импортных товаров, этот процесс не остановить. Мы сами еще до конца не можем оценить его влияние на мировую торговлю, но очевидно, что признанной мировой расчетной системе создана альтернатива, контролировать которую западные страны уже не могут.

Фото: «Модуль»

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции