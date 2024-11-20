Высокий сезон на китайском направлении и межсезонье на европейском

Продолжаем тему специфики высокого сезона – 2024. На вопросы SeaNews отвечает Юрий Фиошкин, заместитель генерального директора по мультимодальным перевозкам BMJ-logistics.

Чем отличается высокий предпраздничный сезон 2024 года от предыдущих?

На европейском направлении традиционный высокий сезон в этом году ничем не отличается от межсезонья. Проблемы с платежами существенно затормозили товаропоток, очереди на границах не растут, цены пока не увеличиваются. На китайском направлении объемы и цены на перевозки ожидаемо заметно растут.

Как Вы оцениваете уровень нагрузки в портах и на железной дороге? Справляются ли с ним терминалы?

Порты на восточном направлении справляются плохо, фиксируются большие – до четырех недель – задержки вывоза грузов в связи с нехваткой подвижного состава. На железнодорожном сервисе ситуация, на мой взгляд, более прогнозируемая, хотя и там транзитное время увеличивается.

Как ведут себя ставки?

На европейском направлении ставки на автоперевозки пока держатся на уровне средних по году, на китайском – традиционно растут.

Какой прогноз в отношении тарифов на будущий год?

Как известно, РЖД планирует повысить тарифы, что в будущем году неминуемо приведет к росту стоимости всех перевозок с восточного направления.

Что касается автоперевозок из Европы, многое зависит от политических факторов и влияния санкций. Если ситуация не изменится, перевозчики могут уйти с этого направления, что может привести к росту ставок.

Фото: BMJ-logistics, Shipspotting / Gordon Dalzell

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