Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ставки за проход Босфора и цена логистики
20.06.2024

Ставки за проход Босфора и цена логистики

    • В связи с объявленным недавно повышением ставок за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы SeaNews попросил участников рынка прокомментировать, как это скажется на стоимости логистики и конечной цене товаров для потребителей. Отвечает Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России. 

    Ставки за проход Босфора и цена логистикиУвеличение сборов за проход транзитных судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы приведет к повышению стоимости морского фрахта на доставку товаров, следующих по данному маршруту. В то же время маловероятно, что это повлечет изменение маршрутов или переориентацию грузовых потоков с портов Азово-Черноморского бассейна на Балтийские порты РФ.

    Стоимость перевозки изменится, но по-разному для разных групп товаров. Для контейнерных грузов величина указанных сборов не является существенной в общей стоимости морского фрахта. И, соответственно, рост на 14,7% не окажет значительного влияния на итоговую стоимость доставки таких товаров через турецкие проливы.

    А, например, для транспортировки насыпных грузов влияние данного повышения будет более существенным. Это связано с тем, что удельная стоимость перевозки контейнерных грузов в пересчете на одну тонну значительно выше, чем у насыпных. Следовательно, изменение сбора намного меньше повлияет на контейнерные перевозки в сравнении с балкерными. 

    Помимо этого, увеличение сборов больше отразится на стоимости транспортировки насыпных грузов на коротком плече, например, из Черного в Средиземное море, чем на длинных маршрутах. Это объясняется тем, что доля этих сборов в общей стоимости доставки на коротком плече выше.

    Фото: FM Logistic в России, Shipspotting / Gerolf Drebes

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2024
    Новые санкции и логистика – 1
    В 2023 году тарифы в среднем по рынку увеличились почти на 30%. По нашим прогнозам, в 2024 году они вырастут минимум на 20%.
    DelkoЛогистикаСанкции
    0
    25.03.2024
    Новые логистические маршруты успешно заместили разорванные ранее цепочки поставок
    На мой взгляд, запад открыл «ящик Пандоры», наложив ограничения на международную торговлю с Россией
    ЛогистикаМодульСанкциицепочки поставок
    0
    27.03.2024
    «Все ищут какие-то финансовые решения»
    Своим впечатлением от выставки TransRussia-2024 поделился старший партнер компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. Впечатления […]
    адаптацияВыставкаклиентыЛогистика
    0
    11.04.2024
    Чего хочет молодежь и чего хочет от молодежи работодатель
    В большинстве случаев выпускники, по меткому выражению Герцена, далеки от народа как декабристы.
    ДэлМар ЛогистикаЛогистикаОбразование
    0
    19.04.2024
    Про оцифровку логистики
    С 1 апреля в России запущен проект по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, которая […]
    SOTA LogisticЛогистикаЦифровая платформаЦифровизация
    0
    14.06.2024
    Полет нормальный
    Когда переходить на третью космическую скорость
    Логистикамеждународные транспортные коридорыроссийский рыноксуверенитет
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.06.2024 FESCO усиливает каботажную линию из Санкт-Петербурга в Калининград
    20.06.2024 О перспективах рынка нефтеперевозок, сложностях с расчетами и диверсификации в контейнерный бизнес
    20.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%
    19.06.2024 FESCO поставила на линию Новороссийск – Индия судно большей вместимости
    19.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    19.06.2024 Вместимость глобального контейнерного флота достигла 30 млн TEU
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •