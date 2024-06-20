Ставки за проход Босфора и цена логистики

В связи с объявленным недавно повышением ставок за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы SeaNews попросил участников рынка прокомментировать, как это скажется на стоимости логистики и конечной цене товаров для потребителей. Отвечает Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

Увеличение сборов за проход транзитных судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы приведет к повышению стоимости морского фрахта на доставку товаров, следующих по данному маршруту. В то же время маловероятно, что это повлечет изменение маршрутов или переориентацию грузовых потоков с портов Азово-Черноморского бассейна на Балтийские порты РФ.

Стоимость перевозки изменится, но по-разному для разных групп товаров. Для контейнерных грузов величина указанных сборов не является существенной в общей стоимости морского фрахта. И, соответственно, рост на 14,7% не окажет значительного влияния на итоговую стоимость доставки таких товаров через турецкие проливы.

А, например, для транспортировки насыпных грузов влияние данного повышения будет более существенным. Это связано с тем, что удельная стоимость перевозки контейнерных грузов в пересчете на одну тонну значительно выше, чем у насыпных. Следовательно, изменение сбора намного меньше повлияет на контейнерные перевозки в сравнении с балкерными.

Помимо этого, увеличение сборов больше отразится на стоимости транспортировки насыпных грузов на коротком плече, например, из Черного в Средиземное море, чем на длинных маршрутах. Это объясняется тем, что доля этих сборов в общей стоимости доставки на коротком плече выше.

Фото: FM Logistic в России, Shipspotting / Gerolf Drebes

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