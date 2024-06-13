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Турция увеличивает сборы за проход через Босфор и Дарданеллы
13.06.2024

Турция увеличивает сборы за проход через Босфор и Дарданеллы

    • С 1 июля Турция поднимает сборы для судов, проходящих через турецкие проливы, сообщается на портале министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

    По заявлению министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, с 1 июля устанавливаются новые тарифы, взимаемые с судов, проходящих транзитом через турецкие проливы. Ставка транзитного сбора для судов определена в размере $5,07 за тонну, что позволит увеличить сборы в 6,3 раза по сравнению с 2022 годом.

    Министр напомнил, что сбор за транзит судов через проливы осуществляется в соответствии с правами, предоставленными Турции Конвенцией Монтрё. С 1983 года по 2022 год плата за проход через проливы была постоянной и не менялась в течение 39 лет. В соответствии с указом президента Турции, индексация будет осуществляться ежегодно

    А.Уралоглу со ссылкой на уточенные данные по сборам пояснил, что до первой индексации тарифа, с 1983 по 2022 год, с судна грузоподъемностью 10 тыс. тонн взималось порядка $3,240 тыс., после 1 июля этого года сбор с такого судна уже составит $20,370 тыс.

    Фото: портал министерства транспорта и инфраструктуры Турции


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