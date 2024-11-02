Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Транзит судов через турецкие проливы, 9 месяцев 2024
02.11.2024

Транзит судов через турецкие проливы, 9 месяцев 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.07.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 30, 2024
    На 30 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов относительно […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийское морезерновыеФрахтовый рынок
    0
    21.02.2024
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2024: выросла перевалка сжиженного газа
    В январе 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 4,3% относительно показателя января […]
    2024Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    15.03.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11, 2024
    На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами типа Handymax из порта Новороссийск […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    13.05.2024
    Продажи контейнеровозов на вторичном рынке резко выросли
    В первом квартале 2024 года продажи контейнеровозов на вторичном рынке достигли двухлетнего максимума. Как […]
    2024вторичный рынокконтейнеровозы б/уПродажи
    0
    17.05.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 20, 2024
    На 20 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на некоторых […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    15.04.2024
    Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2024
    По состоянию на 1 апреля 2024 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в […]
    Только для подписчиков
    2024Top 26-50 линий
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.11.2024 Новый таможенный склад в Москве
    01.11.2024 Первый контейнерный поезд с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане
    01.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 44 неделя 2024
    31.10.2024 LCL-сервис из Израиля в Россию
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    31.10.2024 РЖД увеличили количество прямых поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока
    Госрегулирование Показать всё
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •