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О чем говорили логисты на Восточном экономическом форуме
13.09.2024

О чем говорили логисты на Восточном экономическом форуме

    • Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке на прошлой неделе, до сих остается в топе новостей. SeaNews тоже подводит ключевые итоги логистического направления форума, которому только напрямую были посвящены четыре сессии.

    Стоит отметить, что ВЭФ – это не только про Дальний Восток: темы внутренней и международной политики шли в тандеме, а дискуссии о новой географии логистики, безусловно, стали главными источниками информации о тенденциях российского рынка и о том, что ждет отрасль в ближайшей перспективе.

    Среди зарубежных участников сессий были делегации из Индии и Китая (хотя китайцы – не в том количестве, в котором их можно было ожидать именно во Владивостоке), Перу, Боливии и Японии, которую представляла негосударственная организация. Всего на Восточный экономический форум приехали гости из более чем 70 стран.

    Разворот на Восток, дисбаланс подвижного состава и вагонов на железных дорогах Дальневосточного региона и возможности Северного морского пути были ключевыми темами дискуссий логистического направления, но, безусловно, обсуждалась – как на сессиях, так и в кулуарах – и другая проблематика, например, международные взаиморасчеты и коммерческий арбитраж.

    В подтверждение того, что Россия уже развернулась на восток, говорят цифры, которые привел заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин, выступая на сессии «Контейнерная логистика Восточного полигона: вызовы и новые возможности». «Если 10 лет назад Евросоюз составлял у нас 47-48% торговли, а Азия – 29%, то в настоящее время на Азию приходится 66%, а на Евросоюз – всего 11% торговли. Это безусловный разворот», – сказал он.

    Но и России, в свою очередь, есть что предложить – постепенно формируется новый подход к международной кооперации по развитию Северного морского пути. «Когда Россия вкладывается в Северный морской путь, она всему миру дает понять его возможности», – отметила председатель китайской судоходной компании NewNew Shipping Line Фан Юсинь.

    Результатом стремительного разворота российской экономики на восток стал дисбаланс экспортно-импортных грузопотоков на фоне дефицита инфраструктуры. При этом технологии перевозки с Дальнего Востока контейнеров в полувагонах, а также поездами повышенной длины эксперты считают результативными. «Контейнерный поезд в 120-140 условных вагонов — это уже реальность», – сказал заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Дмитрий Мурев. При этом участники рынка отметили, что эта технология была бы более эффективной при условии готовности терминалов к обработке поездов с таким количеством контейнеров.

    Отметим, стендов на ВЭФ было значительно меньше, чем на Петербургском экономическом форуме, но от этого он не стал менее зрелищным, участникам форума было с кем пообщаться, чем заняться и чем угоститься.

    Подробности дискуссий, а также комментарии участников рынка читайте в материалах SeaNews и смотрите наш фоторепортаж с полей ВЭФ.

    Фото: SeaNews

     


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