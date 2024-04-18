Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 3

Ситуацию, сложившуюся с перевозками контейнеров в восточном направлении, прокомментировал для SeaNews Алексей Худяков, руководитель трейда Восток департамента контейнерных перевозок STALOGISTIC.

Как обстоит ситуация с отправкой контейнеров по железной дороге в направлении Дальнего Востока, действительно ли возникают сложности и задержки?

Ситуация с отправкой контейнеров в направлении Дальнего Востока по-прежнему сложная. Проблемы начались в начале 2024 года и продолжаются по сегодняшний день. Участники рынка ожидали улучшения ситуации в апреле, но этого не произошло.

С чем это связано? Не хватает пропускной способности железной дороги?

Ухудшение обстановки связано с перегруженностью существующей инфраструктуры из-за увеличения грузопотока приоритетных грузов – каменного угля, кокса, нефти и нефтепродуктов, руды и т.д. Это, в свою очередь, приводит к невозможности удовлетворить спрос на перевозки другой номенклатуры грузов. К сожалению, контейнерные грузы не входят в число приоритетных, и улучшения ситуации в ближайшее время мы не ожидаем.

Каковы масштабы бедствия?

Большинство терминалов Московского региона испытывают повышенную нагрузку. Количество груженых контейнеров, готовых к отправке, превышает согласованные возможности, поэтому терминалы подтверждают прием контейнеров только под конкретные поезда. Задержка отправки согласованных поездов может доходить до 25 дней.

Насколько актуальна проблема в Петербурге? Насколько реален вариант отправки контейнеров в Азию через Петербург – с точки зрения ставок, наличия провозных мощностей линий, транзитного времени и прочих условий?

Проблема с отправками контейнеров на Дальний Восток напрямую влияет на грузопотоки через Санкт-Петербург. В настоящее время терминалы Санкт-Петербурга переполнены, в ожидании отправки находится большое количество и груженых, и порожних контейнеров. Также большинство морских линий не берут стороннее оборудование для отправки в Азию, поэтому многие участники рынка сталкиваются со сложностью доставки своего оборудования и вынуждены подстраиваться под морские сервисы.

Сталкивается ли ваша компания с этой проблемой – и, если да, как ее решает?

Эта проблема затронула всех участников рынка, наша компания – не исключение. Для избежания длительных задержек отправок мы ежедневно мониторим ситуацию на терминалах, перераспределяем потоки между партнерами и агентами.

Фото: STALOGISTIC

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