Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Предпосылок к росту жд ставок из Китая в Россию нет – STALOGISTIC
18.04.2024

Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 3

    • Ситуацию, сложившуюся с перевозками контейнеров в восточном направлении, прокомментировал для SeaNews Алексей Худяков, руководитель трейда Восток департамента контейнерных перевозок STALOGISTIC.

    Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 3Как обстоит ситуация с отправкой контейнеров по железной дороге в направлении Дальнего Востока, действительно ли возникают сложности и задержки?

    Ситуация с отправкой контейнеров в направлении Дальнего Востока по-прежнему сложная. Проблемы начались в начале 2024 года и продолжаются по сегодняшний день. Участники рынка ожидали улучшения ситуации в апреле, но этого не произошло.

    С чем это связано? Не хватает пропускной способности железной дороги?

    Ухудшение обстановки связано с перегруженностью существующей инфраструктуры из-за увеличения грузопотока приоритетных грузов – каменного угля, кокса, нефти и нефтепродуктов, руды и т.д. Это, в свою очередь, приводит к невозможности удовлетворить спрос на перевозки другой номенклатуры грузов. К сожалению, контейнерные грузы не входят в число приоритетных, и улучшения ситуации в ближайшее время мы не ожидаем.

    Каковы масштабы бедствия?

    Большинство терминалов Московского региона испытывают повышенную нагрузку. Количество груженых контейнеров, готовых к отправке, превышает согласованные возможности, поэтому терминалы подтверждают прием контейнеров только под конкретные поезда. Задержка отправки согласованных поездов может доходить до 25 дней.

    Насколько актуальна проблема в Петербурге? Насколько реален вариант отправки контейнеров в Азию через Петербург – с точки зрения ставок, наличия провозных мощностей линий, транзитного времени и прочих условий?

    Проблема с отправками контейнеров на Дальний Восток напрямую влияет на грузопотоки через Санкт-Петербург. В настоящее время терминалы Санкт-Петербурга переполнены, в ожидании отправки находится большое количество и груженых, и порожних контейнеров. Также большинство морских линий не берут стороннее оборудование для отправки в Азию, поэтому многие участники рынка сталкиваются со сложностью доставки своего оборудования и вынуждены подстраиваться под морские сервисы.

    Сталкивается ли ваша компания с этой проблемой – и, если да, как ее решает?

    Эта проблема затронула всех участников рынка, наша компания – не исключение. Для избежания длительных задержек отправок мы ежедневно мониторим ситуацию на терминалах, перераспределяем потоки между партнерами и агентами.

    Фото: STALOGISTIC

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.04.2024
    Новые санкции и логистика – 4
    В связи со сложностями во взаиморасчетах возникают задержки при доставке товаров – от нескольких дней до нескольких недель.
    FM LogisticЛогистикаСанкции
    0
    25.03.2024
    Новые логистические маршруты успешно заместили разорванные ранее цепочки поставок
    На мой взгляд, запад открыл «ящик Пандоры», наложив ограничения на международную торговлю с Россией
    ЛогистикаМодульСанкциицепочки поставок
    0
    30.01.2024
    Одобрены предложения по развитию БАМа и Транссиба
    В рамках третьего этапа развития Восточного полигона
    БАМВосточный полигонЖелезная дорогажелезнодорожный тоннель
    0
    04.04.2024
    Новые санкции и логистика – 3
    Финансовая логистика сейчас становится ключевой для бизнес-процессов, опережая по значимости транспортную.
    Noytech Supply Chain SolutionsЛогистикаСанкции
    0
    03.04.2024
    Новые санкции и логистика – 2
    Из-за проблем с транзакциями между Китаем и Россией мы наблюдаем общее снижение объема импортных перевозок.
    ModernWayЛогистикаСанкции
    0
    13.02.2024
    Сбои в Красном море приводят к заторам в авиахабах
    Грузоотправители, пытающиеся решить проблемы с цепочками поставок на фоне ситуации в регионе Красного моря, […]
    АвиаперевозкиавиатерминалыГрузоперевозкиДубай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.04.2024 Контейнерные порты Турции, Q1 2024
    18.04.2024 Пандемия лишила глобальный контейнерный рынок почти 25 млн TEU
    18.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа через КПП Алашанькоу и Хоргос
    17.04.2024 Hapag-Lloyd заявил о своих планах
    17.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 2
    17.04.2024 Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024
    Госрегулирование Показать всё
    18.04.2024 ГЛОНАСС для опасников
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •