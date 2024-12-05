CMA CGM расширяет присутствие в регионе Красного моря

CMA CGM укрепляет свое присутствие в регионе Красного моря, подписав с правительством Саудовской Аравии меморандум о взаимопонимании по развитию проектов портов и логистики, сообщили SeaNews в компании.

«Соглашение направлено на развитие портовой инфраструктуры в регионе Красного моря, логистических услуг и мультимодальных сервисов для расширения возможностей внутренней логистики Саудовской Аравии», – отмечает перевозчик.

CMA CGM сфокусируется на морских и авиаперевозках, а также внутренней логистики в Саудовской Аравии.

CMA CGM присутствует в Саудовской Аравии с 1984 года. В настоящее время перевозчик предлагает 11 еженедельных сервисов, соединяющих саудовские порты Джидда, Даммам и Джубайль с мировыми рынками.

Напомним, в середине ноября CMA CGM вынуждена была отказаться от плана перенаправить сервис INDAMEX, связывающий Индийский субконтинент и восточное побережье США, на маршрут через Суэцкий канал. Предположительно, принять такое решение перевозчика заставили отказ страховых компаний покрывать риски на фоне сохраняющейся угрозы со стороны хуситов в регионе Красного моря и сопротивление клиентов.

Фото: CMA CGM