Новые санкции и логистика – 3

На вопросы SeaNews, как сказались на логистическом бизнесе новые санкции, ответила Анастасия Кизулева, исполнительный вице-президент по морской логистике Noytech Supply Chain Solutions.

Как сказались на логистических операциях новые санкции, в частности, включение в санкционный список крупных российских участников транспортно-логистического рынка?

В настоящее время существует большой выбор маршрутов для поставки грузов, которые удовлетворяют разнообразные потребности клиентов, в том числе и с учетом наложенных ограничений со стороны западных стран. Транспортная логистика адаптировалась к ситуации, грузы находят свои маршруты.

Как сказываются на бизнесе ограничения на взаиморасчеты с Россией?

Финансовая логистика сейчас становится ключевой для бизнес-процессов, опережая по значимости транспортную. Ежедневно приходится решать множество вопросов: в какую страну следует провести оплату, через какой банк это лучше сделать, с какой комиссией и в какие сроки. Важно быть в курсе всех финансовых инструментов и оперативно получать информацию и обновления от партнеров. Мы уже сталкивались со сложностями в оплате с Турцией, ОАЭ, а в последние дни и с Китаем.

Что российский рынок противопоставил новым санкциям?

Российские порты продолжают активно принимать и отправлять грузы, развивая прямые сервисы из Китая и ЮВА без захода в порты Европы (с перегрузкой в Танжере, Дамиетте, Алиаге и т.д.). Параллельно с этим активно развивается логистика через коридор Север – Юг.

Фото: Noytech Supply Chain Solutions

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