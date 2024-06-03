Может ли в России появиться теневой флот газовозов

В рамках 14-го пакета санкций в отношении России планируется ввести запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах. Это может привести к создаю теневого флота газовозов, сообщает Splash со ссылкой на предположение CEO Flex LNG Ойстейна Каллеклева.

«Несмотря на ограничения, росту российского экспорта СПГ может способствовать собственный теневой флот, – сказал О.Каллеклев. – Чтобы обойти санкции в отношении своей нефти и нефтепродуктов, Россия уже создала теневой танкерный флот с неясными владельцами и юрисдикцией. Аналогичный сценарий может появиться и в отношении СПГ. Мы действительно думаем, что Россия планирует сделать что-то похожее на то, что мы видим на нефтяном рынке».

«Если Европа не будет принимать российские грузы, другие страны БРИКС, а именно Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, захотят покупать российский СПГ, что приведет к увеличению дальности плавания, — сказал О.Каллеклев, добавив, что прекращения поставок российского СПГ не ожидается, но «неспособность страны построить или зафрахтовать необходимый тоннаж для ее проектов может привести к увеличению спроса на уже существующие суда, что потенциально приведет к появлению теневого флота СПГ».

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что запрет на перевалку российского СПГ не повлияет на потребителей в Азии. «Это не окажет существенного влияния на мировые рынки, потому что это лишь означает, что России придется использовать альтернативные суда для обслуживания потребителей», — цитирует ТАСС К.Симсон, которая также отметила, что «это будет дорого для России», но не приведет к изъятию объемов СПГ с рынка.

Своим мнением, может ли появиться российский теневой флот после введения 14-го пакета санкций, в кулуарах Международной практической конференции «Shipping & digital. Опыт 2024», организованной Viva Consult, Юридической фирмой «Ремеди» и ИАА SeaNews в Петербурге, поделились c SeaNews генеральный директор АО «Морское агентство ЭИСА» Игорь Мурзаев и операционный директор ООО «Арготанкергрупп» Вадим Азаренков.

«Не думаю, что такой флот появится, поскольку газовозы очень дорогие, их очень мало, — сказал И.Мурзаев: — А нам необходимы газовозы, которые в первую очередь могут идти с севера, с арктическим высоким классом. Такие суда были заказаны в Корее, но заказ так и не реализовался. Поэтому вряд ли это поризойдет. Европейские порты, в которых можно было переваливать газ для поставок в третьи страны, закрыты для таких действий, в этом суть 14-го пакета. Если и будет эта перевалка, то где-то на Дальнем Востоке – на Камчатке или Сахалине».

В.Азаренков с этим мнением не согласился. «У нас активно используется теневой танкерный флот, — напомнил он. — Насколько я знаю, экспорт нефти и нефтепродуктов не уменьшается, поставки только увеличиваются. Спрос на теневые и нетеневые танкеры достаточно велик, поэтому с газовозами, думаю, будет аналогично. Если верить слуха на рынке, многие компании уже задумываются о покупке тех или иных газовозов для российских перевозок, но с владением через иностранную компанию».

Фото: VesselFinder