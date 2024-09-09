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Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
09.09.2024

Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией

    • Датские власти запретили заходы в свои порты и на якорные стоянки 27 судам, связанным с Россией, сообщает Splash24/7 со ссылкой на местные источники, которые, в свою очередь, ссылаются на руководства для датских лоцманов.

    В этих руководствах также запрещается оказывать услуги российским судам, включая бункеровку и поставку припасов. Поскольку, как говорится в руководстве, суда «теневого флота» могут менять названия, необходимо проверять суда по номерам IMO.

    Руководства были изданы после введения Евросоюзом 14-го пакета антироссийских санкций, который включал в числе прочего 27 российских судов.

    США тем временем добавили в свой санкционный список еще два связанных с Россией судна – газовозы «New Energy» и «Mulan». «New Energy» была замечен в приеме с борта на борт СПГ с другого подсанкционного судна «Pioneer» у берегов Египта. В чем «провинился» «Mulan», не сообщается.

    Фото: Shipspotting / Hans.Esveldt


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