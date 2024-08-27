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Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
27.08.2024

Санкции против судов, перевозящих российский СПГ

    • В опубликованный на днях очередной санкционный список Госдепартамента США против почти 400 компаний и частных лиц включены ряд компаний, связанных с российскими нефтяными и СПГ-проектами, а также семь судов, связанных с перевозками российского сжиженного природного газа.

    В связи с проектом «Арктик СПГ 2» в список включены газовозы «Pioneer», «Asya Energy» и «Everest Energy». «Pioneer» и «Asya Energy» были недавно приобретены компанией Ocean Speedsar Solutions. По данным Госдепа, в конце июля суда вошли в российские территориальные воды и, согласно снимкам с частного спутника, загрузили СПГ с терминала Утреннее – «Pioneer» с 1 по 3 августа, а «Asya Energy» с 9 по 11 августа.

    Юридические лица, попавшие под санкции в связи с проектом «Арктик СПГ 2», включают Zara Shipholding Co, на которую зарегистрирован «Pioneer», Ocean Speedsar Solutions, оператор, управляющий «Pioneer» и «Asya Energy», а также Novatek China Holdings Co Ltd, ООО «Экропромстрой» и Waterfall Engineering Ltd.

    В связи с проектом «Ямал СПГ» в санкционный список включены газовозы «North Way», «North Air», «North Mountain» и «North Sky» и зарегистрированная в ОАЭ компания White Fox Ship Management FZCO, которой они принадлежат.

    В связи с проектом «Восток Ойл» под санкции попали 10 компаний, участвующих в развитии трубопроводной инфраструктуры, – ООО «Межрегионстрой» с восемью дочерними структурами и ООО «Строительная дноуглубительная компания».

    В связи с проектом «Якутский СПГ» в санкционный список включены ООО «Сила Якутии», ООО «Якутстройпроект», ООО «СПГ Якутия», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» и четыре ее аффилированных структуры, а также ООО «Ремсталь».

    Кроме того, под раздачу попали тунисский судовой агент Sokamar Shipping Agency, оказывавший услуги судну СМП «Механик Макарьин», и зарегистрированная в Панаме Jiang Ping Shipping Incorporated, осуществлявшая перевалку нефти с танкера «Совкомфлота» «СКФ Приморье».

    Фото: Shipspotting / Hans.Esveldt


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