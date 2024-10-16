Ситуация на Дальнем Востоке стабилизируется

О задержках при доставке контейнеров через Дальний Восток, дефиците оборудования, выборе оптимального варианта доставки, стоимости перевозки и перспективах нормализации ситуации читателям SeaNews рассказала Анастасия Кизулева, исполнительный вице-президент по морской логистике Noytech Supply Chain Solutions.

По нашей оценке, основной пик загруженности инфраструктуры и роста тарифов уже пройден. Перевозчики осторожно говорят о возможном небольшом снижении цен. При отсутствии неожиданных факторов до конца года мы прогнозируем стабилизацию грузопотоков через Дальний Восток. Время ожидания на погрузку на железнодорожный транспорт может вернуться с рекордных 30 дней к нормативным 10-12 дням.

Прямое железнодорожное сообщение также демонстрирует признаки стабилизации после всплеска спроса на этот сервис, вызванного европейским транзитом. Сроки доставки здесь пока остаются на уровне выше среднего из-за сезонных факторов.

На обоих маршрутах – мультимодальном и прямом по железной дороге – мы прогнозируем дефицит оборудования в странах отправления как минимум до конца года. Порожние контейнеры медленно возвращаются в Азию из-за увеличенных транзитных сроков, что может затруднить дальнейшее снижение цен даже после окончания высокого сезона.

Мы сегодня предлагаем клиентам несколько вариантов импорта контейнеров из Азии. Например, мультимодальный маршрут «море + железная дорога» через порты Дальнего Востока. Несмотря на удлиненные транзитные сроки, этот маршрут остается одним из приоритетных. Клиенты продолжают доверять этому решению и в некоторых случаях выбирают перегрузку на автотранспорт вместо жд в портах Дальнего Востока, чтобы ускорить финальный этап доставки.

Фото: Noytech Supply Chain Solutions

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