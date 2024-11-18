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Высокий сезон 2023: каким он будет - 1
18.11.2024

Предпраздничный сезон без ажиотажа

    • О том, чем отличается высокий сезон 2024 года от предыдущих, в интервью SeaNews рассказала Юлия Бададян, директор департамента логистики ModernWay.

    Чем отличается высокий предпраздничный сезон в 2024 году от предыдущих лет?

    Предпраздничный сезон без ажиотажаВ первую очередь, предпраздничный высокий сезон предполагает некий ажиотаж, связанный с отгрузками сезонных товаров, а также продукции тех участников ВЭД, которые не могут принять грузы в период новогодних праздников и стараются все важные дела завершить до их наступления.

    Особенность перевозок из Китая в Россию в преддверии праздников в 2024 году заключается в отсутствии традиционного сильного ажиотажа. Это связано с состоянием мировой экономики, геополитической ситуацией и санкционными ограничениями, которые серьезно влияют на логистическую отрасль.

    Помимо этого, на рынке растет количество участников ВЭД, что приводит к распределению объема между бОльшим числом игроков. В 2019-2021 годах крупных перевозчиков на рынке было меньше, а китайские экспедиторы работали в партнерстве с российскими из-за невозможности выезда за пределы Китая в связи с ковидными ограничениями.

    Однако после открытия границ китайские перевозчики стали активнее проникать на российский рынок, открывать дочерние компании, способствуя увеличению конкуренции. Но не стоит забывать, что определенные мировые экономические и политические события после 2021 года привели к изменению не только предложения, но и спроса. Импортеры из-за ряда проблем (с оплатами грузов, скачками ставок на перевозку и др.) перестали закупать товары впрок, как это было ранее. В связи с санкциями производство некоторых видов продукции было перенесено в Россию, появилось больше сложностей при ввозе определенных групп товаров, что вызвало необходимость искать иные пути доставки.

    Все эти факторы обусловили более сдержанные в сравнении с прошлыми годами показатели высокого сезона.

    Как Вы оцениваете уровень нагрузки в портах и на железной дороге? Справляются ли с ним терминалы?

    С августа уровень загруженности портов увеличился по сравнению с первыми летними месяцами. В большинстве случаев это было связано с нехваткой подвижного состава для дальнейшего отправления грузов по железной дороге, введением конвенционных ограничений со стороны РЖД на погрузку в адрес некоторых станций назначения. Это сильно увеличивало время ожидания погрузки контейнеров для отправления по жд и хранения в порту. К примеру, во Владивостоке в ВМТП и ВМКТ срок ожидания для грузов, отправляющихся в Москву, составлял 30-35 дней.

    Сегодня ситуация улучшается, порты постепенно разгружаются. В среднем ожидание погрузки на жд сократилось до 15-18 дней.

    Насколько увеличились очереди на погранпереходах?

    Растет и загруженность пограничных переходов для железнодорожного транспорта. Проблема вызвана нехваткой подвижного состава и локомотивов, а также большим превышением потока импортных грузов над экспортными. Кроме того, со стороны Китайской железной дороги наблюдается несбалансированное распределение планов на отправку экспортных поездов между погранпереходами.

    В связи с существенной нехваткой локомотивов на железной дороге оставлено большое количество поездов. Это также тормозит операции по перегрузу на границе.

    Как ведут себя ставки?

    В сравнении с предыдущими годами ставки меняются уже не так стихийно. Если в 2021 году изменения могли происходить практически каждый день, то в этом году –  в периоды до двух недель до месяца.

    Например, из-за сложной ситуации на пограничном переходе Эрлянь – Замын-Ууд руководство Улан-Баторской железной дороги отменило все скидки на отправку грузов в составах контейнерных поездов с 1 по 15 ноября 2024 года. Это решение касалось всех поездов, прибывших из Китая на станцию Замын-Ууд в этот период (на основании отметки станции о прибытии груза). 

    Кроме того, на данный момент мы видим заметное сокращение количества готовых к перевозкам грузов из Китая, что приводит к снижению тарифов на транспортировку по Китайским железным дорогам.

    Таким образом, рынок колеблется, но уже без резких скачков. Это позволяет говорить о более стабильном ценообразовании в 2024 году.

    Какой прогноз в отношении тарифов на будущий год?

    Сложно делать прогноз на целый год, учитывая, как быстро меняется повестка дня и происходят различные изменения как в отрасли, так и в мире в целом. Однако уже поступает информация о том, что с 1 декабря 2024 года ОАО «РЖД» проведет ежегодную индексацию тарифов с повышением на 13,8%. Кроме того, с 1 января 2025 года ожидается дополнительное увеличение тарифов. Соответственно, ежегодная индексация будет запланирована и по КЖД. Таким образом, можно прогнозировать очередное повышение ставок на перевозку.

    Фото: ModernWay

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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