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«Модуль» станет ключевым экспедитором Сыктывкарского ЛПК
11.03.2024

«Модуль» станет ключевым экспедитором Сыктывкарского ЛПК

    • Российский целлюлозно-бумажный комбинат АО «Сыктывкарский ЛПК» и транспортно-экспедиторская компания «Модуль» заключили договор о долгосрочном сотрудничестве по доставке готовой продукции предприятия на экспорт, сообщили SeaNews в «Модуле».

    Согласно документу, «Модуль» становится ключевым экспедитором СЛПК по морским перевозкам на внешние рынки бумажной и картонной продукции, а также сухой товарной целлюлозы.

    Грузы будут доставляться в контейнерах от предприятия в Сыктывкаре через порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и Дальнего Востока в Китай, Турцию, ОАЭ, Египет, страны СНГ, Индию, на Шри-Ланку и по другим направлениям.

    Также «Модуль» берет на себя обязательства по подаче порожних контейнеров и обеспечению их резерва на комбинате под будущие погрузки.

    Фото: «Модуль»

     


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