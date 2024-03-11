«Модуль» станет ключевым экспедитором Сыктывкарского ЛПК

Российский целлюлозно-бумажный комбинат АО «Сыктывкарский ЛПК» и транспортно-экспедиторская компания «Модуль» заключили договор о долгосрочном сотрудничестве по доставке готовой продукции предприятия на экспорт, сообщили SeaNews в «Модуле».

Согласно документу, «Модуль» становится ключевым экспедитором СЛПК по морским перевозкам на внешние рынки бумажной и картонной продукции, а также сухой товарной целлюлозы.

Грузы будут доставляться в контейнерах от предприятия в Сыктывкаре через порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и Дальнего Востока в Китай, Турцию, ОАЭ, Египет, страны СНГ, Индию, на Шри-Ланку и по другим направлениям.

Также «Модуль» берет на себя обязательства по подаче порожних контейнеров и обеспечению их резерва на комбинате под будущие погрузки.

Фото: «Модуль»